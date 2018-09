JAKARTA - Tak jauh berbeda dengan Richard Kyle, Tara Basro mengungkapkan perasaan canggung dan malu ketika mereka diminta untuk beradegan ciuman dalam serial drama terbaru yang berjudul Halustik.

Kendati demikian, pemain film Pendekar Tongkat Emas tersebut merasa bersyukur harus melakukan adegan itu dengan Richard Kyle, sosok teman yang sudah dikenalnya sejak beberapa tahun belakangan.

"Canggung banget, malu. Tapi aku sama Richard temenan sudah lama banget dari 3-4 tahun lalu," ujar Tara Basro saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

"Jadi untungnya sama teman. Kalau sama orang baru pasti lebih kikuk lagi karena setiap kali melakukan adegan ciuman atau apa suatu hal yang sangat sulit," tambahnya.

Meski canggung, Tara Basro dan Richard Kyle pun harus melakukannya dengan baik sebagaimana pasangan pada umumnya. Namun setelah itu, keduanya mengatasi rasa kikuk atau canggung dengan saling ledek dan tonjok-tonjokan.

"Tapi demi kelangsungan cerita dan kadang-kadang chemistry di antara dua karakter itu, ada beberapa hal yang enggak sedalam itu jadi beberapa adegan pun its necessary to have that," papar Tara Basro.

"Ledek-ledekan, tonjok-tonjokan. Jadi ya sudah gitu saja, ketawa saja," pungkas wanita dengan nama lengkap Andi Mutiara Pertiwi Basro tersebut.

