SEOUL – Personel grup K-Pop sekaligus aktor, Minho 'SHINee' dikabarkan siap kembali ke layar lebar dan menggarap proyek film terbaru. Dirinya akan bergabung dengan Megan Fox dan aktris Kim Myung Min dalam film The Battle of Jangsari 9.15.

Berita tersebut dibenarkan oleh SM Entertainment selaku agensi yang menaungi pria bernama lengkap Choi Minho itu. “Benar adanya bahwa Minho akan bermain dalam film The Battle of Jangsari 9.15,” ungkap SM Entertainment, seperti dilansir Soompi, Rabu (12/9/2018).

Melalui film arahan sutradara Kwang Kyung Taek dan Kim Tae Hoo ini, Minho dikabarkan akan berlakon sebagai seorang tentara pelajar. Mesti tak ada detail lebih jauh, tapi karakter Minho disebut-sebut memiliki peran sentral.

Seperti sudah diberitakan Okezone sebelumnya, The Battle of Jangsari 9.15 akan mengambil setting peperangan yang terjadi di Korea. Aktor Kim Myung Min akan berlakon sebagai komandan angkatan bersenjata Korea Selatan bernama Lee Myung Heum.

Sementara Fox dipercaya memerankan tokoh Marguerite Higgins. Ia adalah jurnalis perang asal Amerika pertama yang berhasil memasuki Korea pada 1950.

Saat melakukan peliputan di Korea, Higgins bahkan sempat terperangkap dalam aksi pemboman Jembatan Hangang di utara Sungai Han. Pada 1951, berkat liputan heroiknya di medan perang, Higgins bersama lima jurnalis pria lainnya dianugerahi penghargaan Pulitzer.

Fox sebenarnya bukanlah pilihan pertama Taewon Entertainment untuk berperan sebagai Higgins. Pada awal Februari 2017, rumah produksi itu mengumumkan nama Jessica Alba untuk melakoni karakter itu.

“Saat ini, kami sedang mendekati agensi Jessica Alba untuk mengetahui jadwal dan honornya. Aku rasa tak ada kendala dengan semua itu. Kami semakin dekat dengan mendatangkan Alba ke proyek ini,” ungkap perwakilan Taewon Entertainment, selaku rumah produksi, kala itu.

Namun setelah berita itu viral, agensi Alba membantah adanya tawaran tersebut pada 6 Februari 2017. Agensi itu menegaskan tak ada proposal apapun yang dikirimkan kepada mereka sehingga mereka tak perlu mempertimbangkan apapun.

Sementara itu, Minho sudah disibukkan dalam dua proyek film di tahun 2018 ini. Dirinya berlakon dalam film The Princess and The Matchmaker dan Illang: The Wolf Brigade.

Film The Battle of Jangsari 9.15 dijadwalkan akan memasuki tahap syuting pada pertengahan Oktober mendatang.

