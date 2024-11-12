Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Megan Fox Kembali Hamil Anak MGK setelah Sempat Keguguran

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |07:59 WIB
Megan Fox Kembali Hamil Anak MGK setelah Sempat Keguguran
Megan Fox umumkan kehamilannya. (Foto: IG Megan Fox)
LOS ANGELES - Megan Fox mengumumkan tengah hamil anak Machine Gun Kelly (MGK). Kabar bahagia itu diumumkan aktris Jennifer’s Body itu lewat Instagram, pada 11 November 2024.

Dalam unggahannya, Fox membagikan foto berlumur minyak berwarna hitam sambil memamerkan perutnya yang mulai membuncit.  

Sementara pada foto lainnya, dia memamerkan hasil positif pada test pack. “Nothing is ever really lost. Welcome back (Tak ada yang benar-benar pergi. Selamat datang lagi),” ujarnya. 

Megan Fox menautkan foto unggahannya tersebut dengan akun Instagram MGK. Dengan begitu, sang aktris menegaskan, sang musisi adalah ayah dari bayi yang dikandungnya.

Ini akan menjadi anak keempat bagi Fox setelah memiliki tiga anak bersama mantan suaminya, Brian Austin Green. Sementara bagi MGK, ini akan menjadi anak kedua.

Megan Fox dan MGK mulai berpacaran pada 2020 setelah berkenalan di lokasi syuting Midnight in the Switchgrass. Sekitar 2 tahun kemudian MGK resmi melamar aktris seksi tersebut.

Saat tampil di Billboard Music Awards 2022, MGK membocorkan bahwa Fox mengalami keguguran. Dalam wawancaranya dengan WWD, Fox mengaku, keguguran itu tak mudah untuk diterimanya.

 

