JAKARTA - Tara Basro kini tengah terlibat dalam serial drama berjudul Halustik. Disutradarai oleh Nia Dinata, Lucky Kuswandi, dan Andri Cung, ia mendapatkan peran sebagai Kanti, yakni seorang wanita yang berprofesi sebagai pegawai di salah satu bank.

Tara Basro menceritakan bahwa kisah karakter yang dimainkannya sangat terkait dan kerap terjadi dikehidupan nyata saat ini, yakni seseorang yang harus mengalami kegagalan di tengah kesuksesan kariernya.

"Sebenarnya untuk adegan yang Kanti dipecat itu saya rasa banyak orang bisa relate dari hal-hal besar sampai kecil sehari-hari pasti ada kekecewaan dan kegagalan," ujar Tara Basro saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

"Selama ini kita dihidup tuh selalu didorong harus sukses. Ini ada steps menuju sukses. Tapi enggak pernah dikasih tahu kalau gagal harus seperti apa," tambah pemain film Pendekar Tongkat Emas itu.

Dikehidupan nyata, aktris berusia 28 tahun ini sangat mengetahui bagaimana perasaan karakter Kanti dalam serial dalam tersebut. Hal itu dikarenakan ketika dirinya pernah mengalami proses naik dan turun dalam sebuah karier.

"Kalau aku pernah sih karena aku sudah ada di industri film dari tahun 2010 dan itu tidak semuamya mulus. Banyak banget naik turunnya. Jadi keadaan Kanti yang seperti itu gue bisa ngerasain banget," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Tara Basro pun membagikan cara atau tips untuk mengatasi diri ketika sedang gagal. Baginya yang penting dilakukan adalah berdamai dengan diri sendiri, dan terus berusaha berjalan maju agar tidak diam di tempat.

"Cara mengatasinya ya sudah berdamai dengan diri sendiri dan berusaha tetep jalan maju. Enggak stay di tempat atau jalan mundur. How to deal with stres, gimana caranya bisa bangkit lagi, harus punya support system yang sangat kuat," tutup Tara Basro.

(sus)