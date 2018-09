JAKARTA - Sebuah acara musik trance dalam ruangan skala besar yang berasal dari Praha yang bertajuk Transmission Festival akhirnya siap hadir di Jakarta.

Acara tahunan yang mulai digelar sejak tahun 2006 itu untuk pertama kalinya akan digelar di Jakarta pada bulan Februari 2019 mendatang.

Kabar tersebut muncul melalui akun Instagram Three Angles Production. Kali ini, Three Angles Production yang berkolaborasi dengan United Music Event selaku promotor acara akan menghadirkan tema yang berbeda.

"Three Angles Production in collaboration with United Music Events is proud to announce that the first Transmission Festival for 2019 will be in Jakarta, Indonesia on 9.2.2019," tulis akun @threeanglesproduction, belum lama ini.

Baca Juga: Barasuara Gebrak Soundrenaline 2018 dengan Sederet Lagu Baru





Sebelumnya diketahui Transmission Festival sukses menggelar tur Asianya di tahun ini setelah menyambangi Thailand dan Bangkok pada Maret dan April lalu.

Transmission Festival Jakarta juga akan hadir menjadi salah satu edisi yang ikonik karena akan menjadi pertunjukan luar ruangan pertama dalam sejarah acara Transmission yang menjanjikan suguhan penampilan dengan efek visual mengesankan.

Saat ini Transmission Festival diakui sebagai salah satu dance event terkemuka di seluruh dunia yang telah menarik puluhan ribu pengunjung di setiap pertunjukan internasionalnya di seluruh dunia.

Transmission dibuat dengan kombinasi gaya musik, produksi akhir berkualitas, efek spesial, live acts, dan skenografi khusus yang memberikan pengalaman sensorik tak terlupakan.

Baca Juga: Endak Soekamti Sapa Soundrenaline 2018 dengan Jargon 'Masuk Pak Eko'





Pengalaman terbaik yang dirasakan penonton ini juga turut didukung oleh dengan pengenalan tema cerita eksklusif yang terkait alur cerita. Selama menyaksikan pertunjukan para penonton akan dipandu dalam perjalanan yang turut didukung oleh LASER SPEKTAKULER dan pertunjukan LIGHTS.

Rencanannya, gelaran tersebut akan diadakan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Beberapa Disk Jockey kenamaan dunia juga sudah siap menghebohkan Jakarta.

(edi)