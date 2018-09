BALI - Band Barasuara menjadi salah satu penampil dalam festival musik Soundrenaline 2018 yang dihelat di Garuda Wisnu Kencana, Bali, pada Sabtu (8/9/2018). Menariknya, dalam penampilan mereka kali, Iga Massardi cs menyanyikan sejumlah lagu terbaru mereka.

Mengawali penampilannya, Barasuara memanaskan venue lewat lagu Nyalakan Suara. Sebagai frontman, Iga Massardi tak menyapa penonton pada awal pertunjukan. Setelah melantunkan lagu pertama, dia dan rekan-rekannya melantunkan Mesias Mesias.

Baca juga: Duka Ariana Grande untuk Sang Mantan Kekasih

Masa jeda ke lagu berikutnya, dimanfaatkan Iga untuk menyapa para fans yang datang malam itu. “Hai kami Barasuara. We are from Indonesia! Hari ini kami akan banyak membawakan lagu baru. Silakan menikmati!” ujarnya dari atas panggung.

Dan benar saja, beberapa lagu terbaru Barasuara akhirnya mengalun. Dimulai dari Seribu Racun, lalu berlanjut ke Rasa Perjalanan, dan berakhir ke Tirai Cahaya.

Mendekati penghujung penampilan mereka, Iga tampil semakin atraktif membawakan Hagia dan Sendu Melagu. Sebagai persembehan penutup, Barasuara menghentak panggung Soundrenaline 2018, lewat Taifun.

Baca juga: Resmi, Apink Tunda Konser di Jakarta Ini Alasannya!

Sebelum Barasuara, ‘A Stage’ lebih dahulu dipanaskan oleh Endang Soekamti. Band asal Yogyakarta itu juga terbilang sukses menghibur para penonton dengan 11 lagu andalan mereka.

(SIS)