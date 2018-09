BALI – Band Mocca dipercaya membuka perhelatan Soundrenaline 2018 di Garuda Wisnu Kencana, Bali, pada Sabtu (8/9/2018). Sebagai band pembuka, Arina Ephipania mencoba menghangatkan suasana dengan menampilkan lagu Twist Me Around dari atas panggung ‘Slim Refined’.

Penampilan Arina cs, sukses memancing riuh dan tepuk tangan penonton. “Lagu ini merupakan curahan hati teman saya yang memiliki pacar. Tapi, saya belum pernah melihatnya. Inilah yang namanya Imaginary Girlfriend alias kekasih bayangan,” ujar Arina kepada penonton.

Tidak ingin berlama-lama, band yang berdiri sejak 1977 itu langsung mengajak penonton bernostalgia lewat single My Only One yang dirilis pada 2004. Sebelumnya, lagu Lucky Me sempat dibawakan Arina cs yang juga mampu memantik antusias penonton.

“Jadi siapa di sini yang masa remajanya dihiasi lagu-lagu Mocca? (Kalau ada) silakan bernolstalgia,” ujar Arina dari atas panggung.

Kendati membawakan lagu-lagu yang sempat populer pada eranya, serupa Happy hingga I Remember, Mocca sukses memuaskan telinga penggemarnya sepanjang pertunjukan. Tak hanya tampil sebagai band, Mocca juga menggandeng Viki ‘Burgerkill’ untuk duet di atas panggung. Menariknya, duet itu menampilkan dua lagu The Beatles: I Will dan When We Were Young.

Sekira 11 lagu dibawakan Mocca dalam Soundrenaline 2018. Arina cs kemudian menutup pertunjukan mereka dengan single Swing It, Bob. Menariknya, sebelum turun panggung, Viki dan Arina sempat mempertontonkan kemampuan mereka berdansa salsa.

Lalu pada akhir lirik, Viki memberikan suara teriakan yang mampu mengundang decak kagum penonton.

(SIS)