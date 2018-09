JAKARTA - Kritik terus mengalir terhadap keputusan Elly Sugigi yang disebut-sebut akan menikah lagi. Dalam postingan salah satu akun gosip di Instagram yang menayangkan momen fitting baju Elly, salah satu netizen bahkan menuliskan pesan menohok.

"Nikah itu jangan dijadikan mainan," ujar pemilik akun @bio_herrlambang, dikutip Okezone, Jumat (7/9/2018).

Hal serupa juga disampaikan pemilik akun @dhean999. Dalam tulisannya, dia menyebut Elly Sugigi seolah tidak berpikir bahwa kebiasaan berganti-ganti pasangan bisa berdampak buruk pada citranya sendiri.

"Ibu ini nyalinya gede ya, enggak ada kapoknya! Serasa menikah itu seperti mobil, bosan ganti, enggak cocok ganti. You don't think that you playing with your life?," kata dia.

Kendati demikian, masih ada netizen yang menyikapi kabar rencana pernikahan Elly Sugigi dengan positif. Mereka berharap, Elly bisa menjadikan Irfan Sbaztian sebagai pria terakhir yang naik pelaminan bersamanya.

"Semoga pernikahan kali ini abadi sampai kakek nenek," ucap pemilik akun @pramestakd.

Sebelumnya diberitakan, Elly Sugigi menuai kritik keras karena kembali menikahi pria yang berusia lebih muda. Selain dianggap melanggar ucapannya sendiri pasca bercerai dari Ferry Anggara, publik merasa Elly tidak memikirkan psikologis anak-anaknya karena sering berganti pasangan.

(LID)