HOT GOSSIP

Elly Sugigi Berharap Bisa Kembali Menikah di 2024

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |19:35 WIB
Elly Sugigi Berharap Bisa Kembali Menikah di 2024
Elly Sugigi berharap bisa kembali menikah di 2024 (Foto: Instagram/ellusugigi_real_)
A
A
A

JAKARTA - Elly Sugigi memiliki harapan untuk bisa kembali memiliki pasangan atau menikah di 2024. Hal tersebut bahkan disampaikan langsung olehnya saat diwawancarai oleh awak media.

Dalam akun YouTube Intens Investigasi, Elly pun tampak tertawa saat membeberkan keinginan terbesarnya di 2024. Mengingat, ia sudah lima kali gagal dalam membina rumah tangga.

"Anakku menikah dan aku dapat jodoh lagi," ujar Elly Sugigi kepada awak media.

Selain itu, mantan istri Ferry Anggara ini juga berharap agar anaknya, Ulfi Damayanti segera menikah. Ditambah lagi karier dan usaha tetap lancar kedepannya. Apalagi ia saat ini juga berkecimpung didunia hiburan, bisnis dan politik.

Elly Sugigi

Elly Sugigi berharap bisa kembali menikah di 2024 (Foto: Instagram/ellusugigi_real_)


