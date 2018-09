JAKARTA - Banyak hal menarik yang diceritakan Dita Soedarjo secara blak-blakan kepada awak media. Tidak hanya rasa bahagianya akan segera menikah dengan Denny Sumargo, ia juga mengungkapkan curahan hatinya tentang masa lalu.

Ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/2018), wanita 26 tahun ini mengakui bahwa dirinya merupakan sesosok orang yang sombong. Ia bahkan menilai bahwa dirinya merupakan wanita baik yang tak pernah sedikitpun berbuat kejahatan.

Lantas, anggapannya tiba-tiba bisa berubah 180 derajat ketika bertemu dengan pemeran Arial dalam film 5 CM tersebut. Ia bahkan baru menyadari bahwa dirinya memiliki sifat egois dan angkuh setelah bertemu dengan Denny Sumargo.

"Aku sadar betapa sombongnya aku. Karena sebelum Denny tuh aku pikir ya, 'Aku yang penting enggak bunuh orang, enggak mencuri, bukan pelakor, aku bukan simpenan, aku sudah cukup baik'," kata Dita Soedarjo.

"Tapi sejak ketemu Denny, aku belajar bahwa ada banyak hal dari aku yang ego aku tuh masih gede banget gitu ya, padahal seorang calon istrikan enggak boleh begitu. Dari Denny aku belajar banyak hal about my pride, my ego, banyak hal yang aku enggak tahu soal keburukan aku, yang aku sadari kalau enggak ketemu Denny," sambungnya.

Lewat Denny Sumargo, putri dari Soetikno Soedarjo ini mengaku bisa sedikit mengurangi sifatnya yang terlalu serius. Bahkan tak jarang Densu memberikan pandangan-pandangan mengenai pola pikir dirinya, hingga tak jarang Dita bisa merasa kagum dengan sosok mantan atlet basket tersebut.

"Aku orangnya lebih serius, jadi dikit-dikit aku pusing karena kalau ngadepin masalah itu intens, serius. Sementara Densu itu lebih he brings up the best in me-lah, lebih suka bercanda, take it easy, semua tuh jangan dianggap serius, dan semuanya tuh enggak akan kita bisa selesain dalam satu hari. Dan aku tuh maunya orang sekitar aku yang dekat sama aku semua senang. Sedangkan Densu bilang itu tuh enggak mungkin untuk bisa buat semua orang sekitar kamu senang gitu," paparnya.

"Leader yang baik harus tahu itu dan kadang-kadang aku masih hidup di dalam dunia ku yang sangat kecil pemandangan aku yang sangat sempit aku kira semua orang di sekitar aku bisa senang. Padahal enggak," tukasnya.

