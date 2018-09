LONDON - Nick Furry is back!! Setelah tampil singkat di akhir Avengers: Infinity War, karakter yang dihidupkan oleh Samuel L. Jackson itu tampaknya juga akan muncul di film Marvel lainnya, yakni Spider-Man: Far From Home.

Dilansir Sindonews, Kamis (6/9/2018), baru-baru ini Samuel L Jackson membagikan foto di balik layar lokasi syuting. Diperkirakan itu adalah persiapan Samuel untuk kembali memerankan tokoh Nick Furry di sekuel Spider-Man, Far From Home.

Samuel sebenarnya sedang menikmati liburan panjang di Eropa. Tapi, kini dia siap kembali bekerja dengan jenggot palsunya di Spider-Man: Far From Home.

Dilansir Movie Web, gambar yang diunggah di akun Instagram miliknya itu menampilkan tiruan jenggot yang diletakkan di atas meja. Meskipun gambarnya tidak terlalu luar biasa, tapi jelas bahwa itu adalah jenggot Nick Furry.

Di sekuel Spider-Man, sudah beredar kabar bahwa Nick bakal bertemu Peter Parker (Tom Holland). Ini mencuatkan pertanyaan apakah Spider-Man: Far From Home bakal mengadaptasi serial animasi Ultimate Spider-Man. Sebagai catatan, Peter Parker dan Nick Furry belum pernah bertemu secara langsung, baik di Spider-Man: Homecoming maupun Avengers: Infinity War.

Namun, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Nick dan Peter bakal utuh lagi setelah berubah menjadi debu setelah Thanos yang menguasai 6 batu keabadian menjentikkan jarinya di Avengers: Infinity War. Pertanyaan itu bakal terjawab di Avengers 4 yang akan dirilis sekitar 2 bulan sebelum Spider-Man: Far From Home tayang pada Juli 2019.

Ini adalah penampilan kesekian Samuel sebagai Nick Furry di Marvel Cinematic Universe (MCU). Setidaknya, tahun depan, dia akan muncul di tiga film MCU yang akan dirilis, karena dikabarkan dia akan tampil juga di Avengers 4. Awal tahun depan, dia akan muncul bersama Brie Larson yang berperan sebagai Carol Danvers di Captain Marvel. Di film itu, Samuel akan menjadi sosok Nick yang lebih muda dengan dua mata yang utuh.

Sementara itu, Spider-Man: Far From Home sepertinya bakal menampilkan tokoh lain dari MCU. Selain Nick Furry dan Maria Hill (Cobie Smulders), sopir dan pengawal setia Tony Stark, Happy Hogan (Jon Favreau) dikabarkan akan turut serta di film ini.

Sebuah video di Reddit dari lokasi syuting Spider-Man: Far From Home di London memperlihatkan adanya adegan antara Happy dengan Nick dan Maria. Namun, belum pasti apakah adegan itu adalah adegan film karena Happy terlihat mengenakan jas yang biasa dia pakai.

Kemunculan Happy di Spider-Man: Far Zrom Home bukanlah sesuatu yang aneh. Di film Homecoming, Happy dan Peter berhasil menjalin hubungan baik setelah Spider-Man menghentikan aksi The Vulture (Michael Keaton) membajak persenjataan milik Tony Stark.

Yang menarik, Avengers 4 adalah kemunculan terakhir Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark/Iron Man. Jadi, muncul pertanyaan apakah kemunculan Happy di Spider-Man: Far From Home itu adalah sebagai utusan Tony atau dengan kapasitas lain.

(LID)