JAKARTA – Penyanyi Nindy Ayunda kembali mencuri perhatian warganet dengan penampilan berbusananya yang serba kuning saat menghadiri Summer Party di Bali.

Ibu dua anak itu pun ternyata mempunyai alasan tersendiri mengapa memilih warna cerah dalam balutan busana yang dikenakan. Kepada Okezone melalui sambungan telefon, Nindy pun mengungkapkan memang apa yang dikenakannya sesuai dengan tema dalam acara yang dihadiri olehnya pada Sabtu lalu.

“Memang untuk acara Summer Party itu cocoknya pakai warna terang, bahan yang dipakai juga tipis dan flowly, jadi enggak gerah dan enak untuk bergeraknya,” kata Nindy pada sambungan telefon kepada Okezone (4/9/2018).

Lebih lanjut sang fashion stylish Nindy pun menambahkan bahwa dengan warna tajam seperti ini akan membuat Nindy tampil berbeda dari yang lainnya. “Iya, pasti akan stand out karena dia berani pakai ini.”

Perbedaan yang mencolok itulah lantas menimbulkan pro kontra dari netizen yang memberikan pujian namun tidak sedikit pula menuai kritikan.

Misalnya saja ungkapan jika Nindy selalu memberikan inspirasi fashion yang lain dari kebanyakan selera masyarakat.

“Sering banget lihat Nindy yang berani pakai baju yang out off the box,” kata warganet.

Di sisi lain pula ada yang mengkritik soal penampilannya yangterlihat sangat kurus dengan dress panjang tersebut. Menanggapi hal tersebut, pelantun lagu Cinta Cuma Satu itu pun kemudian memberikan jawaban tersendirinya kepada netizen yang mencibir soal bentuk badannya.

“Enggak emosi, tapi bingung aja karena mereka selalu mau dipuasin keinginannya. Pas gendut disuruh kurusin badan, udah kurus disuruh gemukin, padahal ya artis kan sama aja seperti masyarakat pada umumnya, bukan orang yang harus sempurna dimata yang lain,” jelas Nindy.

