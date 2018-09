JAKARTA - Electronic Dance Music di Indonesia tengah berkembang pesat. Imbasnya banyak DJ yang lahir di industri ini untuk menemani para partygoers bergoyang di lantai dansa.

Industri musik Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik, termasuk EDM. Kualitas DJ Indonesia pun tak kalah bersaing dengan DJ luar negeri. Namun demikian, tetap saja selalau ada perbandingan antara lokal dan mancanegara.

Untuk itu, Iceperience International Clubbing Experience (ICE) 2018 dengan rangkaian puncak Finalice mengkampanyekan Localice Movement. Kampanye ini dengan maksud meningkatkan kualitas para pegiat musik EDM, baik DJ maupun clubbers itu sendiri.

"Finalice pada malam ini menjadi apresiasi dan dukungan kita terhadap semua DJ dan industri EDM Indonesia agar semakin berkembang. Kita bangga bahwa di Finalice, 100% musisi yang tampil adalah DJ Indonesia yang talentanya tidak kalah dengan musisi internasional” tutur Sigit Diapsoputra dari Iceperience.

Iceperience berkolaborasi dengan DanceSignal untuk menghadirkan 99 all star Indonesian DJs, lintas genre. Ada nama besar seperti Winky, Yasmin, Jevin Julian, Osvaldo Rio, NEV, Javabass Sound System, Riri Mestica, Anton Wirjono, P Double, Angger Dimas, Stan, Midnight Quickie, Marquee, House Cartel, Weird Genius, Sheila Marcia dan lainnya.

"Jadi ICE 2018 program tidak hanya memberikan pertunjukan music EDM, tetapi memiliki misi di belakangnya yaitu untuk membangun industri EDM Indonesia dengan meng-updrade penikmat dan pelaku industri EDM ke level tertinggi melalui experience, networking dan knowledge,” sambungnya.

Terselenggara di Kuningan City, Finalice terdiri dari sembilan stages yakni Blue District, Orange District, Red District, Yellow District, Rainbow District, White District, Green District, Purple District, dan terakhir Main Stage. Stages ini merupakan representatif dari 9 genre yaitu house, R&B x trance, bigroom, drum & bass, techno, deep progressive, breakbeat, dan classic.

Sebagai upaya Localice Movement, antargenre bersatu. "Tapi hari ini di Finalice kita lihat bahwa mereka semua bisa menyatu, menyuarakan #localicemovement untuk kemajuan industri EDM kita,” ujar DJ Akhda dari DanceSignal.

Finalice juga merupakan pengumuman DJ Battle dan clubbers yang berkualitas. Pemenangnya adalah Top 100 DJ Indonesia (Nasional) Jyap, DJ Battle Competitions (Jakarta) Nirmana, DJ Battle Competitions (Bandung) Robstee, Clubbers of The Year (Jakarta) Febby, Clubbers of The Year (Bandung) Ica.

Localice Movement juga menjadi edukasi bahwa clubbers tak hanya bisa menghabiskan malam dengan menikmati musik tetapi juga produktif di siang hari. Hal ini lah yang membuat Jevin Julian sebagai salah satu DJ yang mengikuti ajang ini bangga.

"Keren ya, musik EDM sekarang menjadi budaya pop culture. DJ Indonesia juga gak kalah dari luar. Karena sekarang berbicara masalah playlist si DJ bagaimana mengatur flow." tukas Jevin.

Berkat berkualitasnya ini, Iceperience International Clubbing Experience (ICE) 2018 pun mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

