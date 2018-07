MUMBAI - Berita mengejutkan datang dari bintang senior Bollywood, Sonali Bendre. Hal ini lantaran, bintang 43 tahun tersebut dikabarkan terserang penyakit kanker. Karena telah masuk stadium akhir, Sonali menyatakan jika ia sedang menjalani perawatan di New York. hingga akhir. Hal tersebut juga ia tegaskan lewat postingannya di akun twitternya, pada 4 Juli 2018.

"Rasa kesakitan yang tak tentu menyebabkan beberapa tes. Keluarga dan teman-teman dekat berada disekitarku. Hal ini telah memberikan sistem pendukung terbaik bagiku. Aku merasa sangat diberkati dan bersyukur memiliki masing-masing dari mereka,” tulis Sonali, seperti dilansir dari India Today, Rabu (4/7/2018).

Dengan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Bintang Hum Saath Saath Hain tersebut bertekad untuk tetap optimis bertarung melawan penyakitnya.

“Kami tetap optimis dan aku bertekad untuk melawannya setiap langkah. Apa yang telah membantuku adalah curahan cinta dan dukungan luar biasa yang telah aku terima selama beberapa hari terakhir. Aku mengambil pertempuran ini, ketika mengetahui aku memiliki kekuatan keluarga dan teman-teman dibelakangku," tegasnya.

Kemudian, tidak lama Sonali membagikan pernyataan resmi. Beberapa teman bintang Bollywood lain mulai mengirimkan dukungan dan doa untuknya. Diantaranya: Karan Johar, Riteish Deshmukh, Divya Dutt dan masih banyak lagi. Paling banyak dari mereka mengungkapkan kekagetan dan berharap untuk pemulihan penyakitnya berjalan dengan cepat.

“Sangat sedih dan terguncang mendengar berita ini. Aku berdoa agar kamu cepat sembuh dan kembali sehat,” tulis Riteish Deshmukh.

Madhur Bhandarkar pun berharap hal yang sama, “Kamu adalah orang yang hebat. Aku yakin kamu akan mampu berjuang dan melewati situasi ini. Aku harap kamu sembuh dengan cepat. Doaku menyertaimu.”

Wanita kelahiran 1 Januari 1975 itu merupakan bintang film dan model asal India. Selain film India, ia juga tampil dalam film Telugu, Tamil, Marathi dan Kannada. Sonali memulai karir aktingnya dalam film Aag, pada 1994. Dalam film itu ia beradu akting dengan Govinda dan Shilpa Shetty. Berkat film Aag, ia mampu meraih penghargaan Filmfare Award for Lux New Face of the Year dari ajang Filmfare Award, pada 1995. Lebih lanjut, ia cakap tampil dalam beberapa film populer diantaranya: Kal Ho Naa Ho, Chori Chori, Dijale, English Babu Desi Mem, dan banyak lagi.

Ia menikah dengan sutradara Goldie Behl pada 12 November 2002. Pada 11 Agustus 2005, ia dikaruniai seorang putra, Ranveer, di Breach Candy Hospital. Kemudian, putri keduanya lahir , pada 9 November 2007.

(ade)

(LID)