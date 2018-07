JAKARTA – Mike Lewis belum lama ini sedang dirundung duka karena sang ibu meninggal dunia. Setelah berjuang melawan kanker cukup lama, Wendy Lewis akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Selasa malam tanggal 17 April 2018.

Duka setelah ditinggal ibunda belum sepenuhnya terhapus dari Mike. Aktor sekaligus model itu pun memilih jalan untuk travelling sendirian demi mengurangi pikiran di kepalanya.

Salah satu yang terbaru adalah dirinya menghabiskan waktu cukup lama di California untuk menenangkan diri sekaligus menyelesaikan pekerjaan.

“Ke California ada meeting, terus ambil sedikit waktu libur juga karena enggak tahu ya, kalau kalian sadar ibu saya baru meninggal dunia. So, I need some time for myself,” ungkap Mike.

Meski baru tiba di Indonesia, mantan suami Tamara Bleszynski ini sudah harus kembali bepergian ke luar negeri. Ia rencananya akan pergi ke Dubai untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya.

Setelah dari Dubai, Mike memiliki rencana untuk menemani sang anak liburan di Jakarta. Berhubung saat ini sedang libur sekolah, Mike mendapatkan jatah untuk bersama Kenzou. Apalagi Tamara sedang sibuk dalam mempromosikan film terbarunya, Bodyguard Ugal-Ugalan.

(ade)