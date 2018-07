LOS ANGELES - Tom Holland nampaknya sudah mulai kembali ke lapangan untuk mengambil gambar film terbarunya, yakni Spider-Man: Far From Home. Nampaknya, lokasi pertama yang dipilih sang sutradara untuk memulai merekam film sekuel dari seri Spider-Man Home Comming cukup jauh dari Amerika.

Hal ini dikarenakan salah satu penggemar telah melihat kehadiran Tom di salah satu jalan di London, Inggris. Ya, Marvel sebelumnya sudah membocorkan jika film tersebut akan dilangsungkan di beberapa negara.

Selain itu, sang pembocor berhasil mendapatkan satu foto dari lokasi syuting tersebut. Dan dalam foto tersebut, para penggemar Marvel dikejutkan dengan satu karakter yang sebelumnya telah hadir di film pertama Spider-Man Home Comming.

A new set photo from the first day of filming SPIDER-MAN: FAR FROM HOME reveals that Delmar, the deli-grocery owner from SPIDER-MAN: HOMECOMING, will be returning in the sequel! pic.twitter.com/5cUiJejD5x