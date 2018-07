JAKARTA – KARD akan menyapa para penggemarnya di Indonesia. BM cs bertandang ke Tanah Air dalam rangkaian tur solo bertajuk 'WILD KARD Tour in Indonesia' pada 21 Juli 2018, di Kota Kasablanka, Jakarta.

Sebelum datang ke Indonesia, keempat personel KARD: BM, J.Seph, Somin, dan Ji Woo menyapa Hidden KARD (penggemar KARD) Indonesia dalam sebuah video greeting. Video tersebut diunggah oleh Mecima Pro, selaku promotor yang mendatangkan KARD ke Indonesia, pada 4 Juli 2018, di media sosial resmi.

Dalam video tersebut, salah satu anggota, BM mengatakan jika mereka sudah tidak sabar untuk bertemu dengan para Hidden KARD di Jakarta. Tidak lupa BM, juga mewanti-wanti jika mereka telah mempersiapkan penampilan yang menarik untuk menghibur para penggemar.

[OFFICIAL GREETINGS] WILD KARD TOUR in INDONESIA 2018. Mari berjumpa, Hidden KARD! #WILDKARDTourinJKT https://t.co/kyinZatnRs