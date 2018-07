SEOUL - Para penggemar drama Korea tampaknya akan melihat akting Song Hye Kyo dan Park Bo Gum. Mereka dikabarkan berkolaborasi dalam drama berjudul Boyfriend, yang kabarnya akan dirilis pada Desember 2018.

Baca Juga: Begini Aksi Matt Damon Kunjungi Koperasi di Jagakarsa

"Drama Boyfriend yang dibintangi oleh Song Hye Kyo dan Park Bo Gum sebagai pemeran utama telah dikonfirmasi untuk ditayangkan pada Desember 2018,” tutur seorang staf, seperti dilansir dari Koreaboo, Selasa (3/7/2018).

Namun sayangnya, tvN menampik jika drama ini telah secara resmi akan ditayangkan dalam stasiun tv kabel tersebut. Sebelumnya, Boyfriend memang dijadwalkan untuk mengisi slot Rabu-Kami mulai Desember di tvN.

"Kami sedang dalam pembicaraan mengenai apakah drama Boyfriend akan ditambahkan ke program tvN. Itu belum dikonfirmasi," tutur pihak tvN, seperti dikutip dari Soompi.

Sementara itu, Song Hye Kyo akan menghidupkan peran seorang ibu tunggal bernama Cha Soo Hyun di Boyfriend. Ia berasal dari keluarga kaya namun dipaksa menikah demi kebahagiaan sang ibunda. Saat Cha Soo Hyun telah memiliki seorang anak, suaminya tersebut justru memilih untuk meninggalkannya.

Di sisi lain, Park Bo Gum berperan sebagai Kim Jin Hyuk yang mencoba mencari pekerjaan namun tak kunjung berhasil. Ia akhirnya berencana untuk pergi ke luar negeri dan bertemu dengan seorang wanita yang memiliki latar belakang berbeda dengannya, yang tak lain adalah Cha Soo Hyun.

Drama ini memang berpusat pada kisah Cha Soo Hyun dan Kim Jin Hyuk. kedua karakter tersebut memiliki keinginan yang sama untuk menjalani kehidupan orang lain meskipun untuk satu hari. Kisah semakin seru ketika bumbu cinta mewarnai kisah dua orang tersebut.

Baca Juga: Begini Reaksi Nikita Mirzani Usai Cincin Berliannya Disebut Netizen Cuma Pinjam

Drama Boyfriend mendapatkan banyak perhatian karena itu bisa menjadi drama pertama Song Hye Kyo dan Park Bo Gum, sejak 2016. Song Hye Kyo sukses dengan drama Descendants of the Sun pada tahun 2016 sebagai seorang dokter. Sedangkan drama terakhir yang dilakoni Park Bo Gum berjudul Moonlight Drawn by Clouds pada 2016.

Boyfriend akan digarap oleh Park Shin Woo. Ia merupakan tangan dingin dibalik drama Angel Eyes , Don't Dare To Dream, dan banyak lagi.

(LID)