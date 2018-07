JAKARTA - Kemampuan akting bela diri Iko Uwais semakin dikenal oleh dunia. Setelah dipastikan tampil bersama Mark Wahlberg dalam Mile 22, suami Audi Item ini bakal terlibat satu proyek baru dengan rumah produksi luar.

Iko kabarnya sudah digandeng Netflix untuk tampil dalam serial berjudul Wu Assassins, serial perdana mereka yang mengangkat genre matrial arts drama. Serial ini akan berlangsung selama 10 episode dan bercerita tentang Kai Jin, seorang chef berbakat di Perkampungan China di San Fransisco yang berubah menjadi seorang assassin.

Iko Uwais kabarnya akan beradu akting bersama Byron Mann dalam Wu Assassins ini. Keduanya menjadi nama yang sudah diumumkan sebagai cast di serial ini.

Sayangnya belum ada konfirmasi langsung dari pihak Iko terhadap pemberitaan ini. Saat Okezone hendak mengonfirmasi apakah keterlibatan Iko dalam Wu Assassins hanya sebagai pemain atau terlibat juga dalam koreografer, belum ada jawaban yang diberikan.

Netflix sendiri sebenarnya pernah menggarap genre martial arts drama lewat serial Iron Fist. Namun, serial tersebut dianggap gagal sehingga tidak diasumsikan sebagai salah satu tayangan dalam genre ini.

Jika diperhatikan, genre ini sedang kembali berkembang di pasar televisi Amerika. AMC memiliki Into The Badlands, sementara Amazon sudah mantap dengan serial Too Old To Die Young-nya. Demikian dilansir AVClub, Senin (2/7/2018).

