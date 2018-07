JAKARTA - Nama Lucinta Luna memang tak pernah sepi dari sorotan publik. Apalagi soal isu transgendernya yang masih belum terjawab, meski beberapa bukti yang telah terpampang jelas dimuka publik.

Namun kali ini Lucinta Luna tampak berbahagia lantaran baru saja merayakan hari jadinya pada Sabtu, 30 Juli 2018 kemarin. Pose kebahagiaan tersebut diunggah oleh Lucinta Luna melalui sebuah video instagram pribadinya @lucintaluna.

Dalam video itu, Lucinta Luna tampak mengenakan dress mini yang tengah berada didalam sebuah kamar hotel. Sontak membuatnya dikejutkan dengan ucapan beberapa rekannya dimana memberikan kue ulang tahun untuknya.

Lebih lanjut, dari beberapa rekannya, terlihat sosok Millendaru yang juga memberikan kejutan pada Lucinta Luna. Tak ayal, lewat video tersebut Lucinta Luna jug menuliskan ucapan rasa terimakasih pada teman-temannya yang telah memberikan kejutan untuknya.

"Thx for everything my real friends bwar26 @millencyrus @andrewjho91@wijayamatt @isazega @sanjayatan @aimpreza@cuncunzhang @dedesatria__ dkk πŸ™πŸ»πŸ˜‡β€οΈ," tulis Lucinta Luna.

Sementara itu, warganet yang melihat unggahan video tersebut lantas memberikan komentar. Bukan hujatan yang kini diterima oleh Lucinta Luna, melainkan ucapan ulang tahun dan doa dari warganet.

"HBD diberi kesehatan selalu ka, tanpa kesehatan kita tidak bisa kejar cita dan cintanya wish u all the best @lucintaluna πŸŽ‚," tulis @barrapangestu.

"Happy birthday kak! Semoga semakin dewasa, makin cantik, makin banyak rejeki , sehat selalu Wish u all the best!! πŸ˜πŸŒΌπŸŒΈπŸ’•," tulis @sooookyo.

"happy b’day girl,,, wish u all the best 😊😊 stay humble, stay kind πŸ™ŒπŸ™ŒπŸ™Œ," tulis @andrewjho91.

Sebelumnya, Lucinta Luna sempat menerima hujatan dari warganet lantaran video manggungnya yang tersebar pada akun media sosial tampak sepi dari penonton. Padahal dalam beberapa bulan terakhir nama Lucinta Luna menjadi ramai diperbincangkan lantaran kontroversialnya.

Namun ketika Lucinta Luna tengah manggung bersama rekan duetnya terbaru Gressa Silalahi, malah tak begitu heboh dari penonton.

Tidak hanya itu, belum lama ini Lucinta Luna harus menerima kenyataan pahit, lantaran didepak dari grup dangdut yang membesarkan namanya yakni Duo Bunga.

Bahkan Ratna Pandita sendiri yang mengeluarkannya dari Duo Bunga. Alasannya lantaran Ratna Pandita sudah tak kuat dengan persekusi yang juga menimpa dirinya akibat nama Lucinta Luna yang menjadi rekan duetnya kala itu. Dan alasan lain adalah Lucinta Luna juga dianggap serakah karena menerima job tanpa dirinya.

(edh)