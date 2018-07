JAKARTA – Terpilihnya Via Vallen sebagai satu-satunya penyanyi dangdut yang membawakan lagu resmi dari Asian Games 2018 membuat wanita berusia 26 tahun tersebut merasa bangga. Bukan hanya soal pemilihan dirinya, namun juga nama dangdut yang ikut menjadi populer di kancah internasional.

Di temui awak media saat peluncuran official theme song berjudul Meraih Bintang di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Via mengungkapkan rasa bahagia serta harapannya melalui lagu yang diciptakan oleh Pay Siburian tersebut.

“Awalnya kaget, terus ya enggak nyangka bisa terpilih tapi senang dan bangga juga, apalagi saya sebagai penyanyi dangdut satu-satunya yang nyanyi theme song ini. Mudah-mudahan aja nama dangdut bisa mendunia melalui Asian Games,” kata Via.

(Baca Juga: Sebelum Ditangkap, Farid Aja Sempat Antar Reza Bukan Pulang ke Rumah)

(Baca Juga: Dilamar Kekasih, Tasya Kamila Beri Teka-teki untuk Netizen)

Padatnya jadwal manggung yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain ternyata bukan penghalang bagi Via untuk memahami dan mendalami makna lagu Meraih Bintang tersebut. Hanya saja, salah satu kesulitan yang dialami adalah soal menghafal koreografi.

“Karena lagu ini easy listening banget, jadi langsung hafal. Paling yang agak susah adalah pas menari itu ya, apalagi kalau tampil live seperti ini harus mengatur nafasnya biar enggak cepet capek,” katanya.

Selain berharap lagu dangdut bisa mendunia melalui acara Asian Games, Via pun ingin turut memberikan partisipasi semangat kepada para atlet yang pada 18 Agustus akan bertanding untuk memperebutkan emas sebanyak-banyaknya dalam semua lini cabang olahraga yang dipertandingkan.

“Karena ini lagu semangat jadinya semoga atlet yang bertanding bisa ikut semangat juga, kan kalo udah terpacu, bisa mendapat kemenangan buat Indonesia,” tambahnya.

Terpilihnya Via sebagai penyanyi official theme song untuk Asian Games 2018 bukan tanpa alasan. Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC), Erick Thohir menjelaskan Via merupakan penyanyi yang tengah naik daun. Sehingga bisa menarik perhatian masyarakat luas.

“Kenapa Via Vallen, ya kembali kita juga melihat dari data-data statistik itu dan kebetulan Via pada saat sekarang grafiknya sedang menanjak,” jelas Erick.

(aln)