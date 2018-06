JAKARTA - Aming Supriatna Sugandhi alias Aming tak ingin kariernya terbatas di dunia hiburan saja. Ia ingin memiliki kegiatan lain, salah satunya sebagai dosen.

Dosen dianggap Aming sebagai pekerjaan mulia. Selain itu Aming juga merasa bisa menambah wawasannya atas pekerjaan tersebut.

Untuk itu mantan suami Evelyn ini rela menempuh S2 dalam waktu dekat. Meskipun begitu, Aming masih merahasiakan jurusan dan kampus yang akan dipilihnya nanti.

"Aku masih sih di tv, tapi lagi lebih banyak di digital. Tapi wacana sih mungkin September bakal S2," paparnya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

"Keren aja jadi dosen kan, kita bisa transfer knowledge. Tiga hal yang bikin hidup keren, ilmu yang berguna, doa anak buat orangtua, sama sedekah," tambah Aming.

Sekadar diketahui, Aming memang salah satu artis yang peduli terhadap pendidikan. Sebelumnya, komedian berusia 37 tahun itu sempat mengeyam kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB (Institut Teknologi Bandung).

Ilmu yang ditempuh Aming selama kuliah tentunya sangat membantu kariernya di industri hiburan. Ia berhasil menjadi salah satu presenter ternama dan aktingnya pun tak lagi patut diragukan.

Kesibukannya di dunia akting terus berlanjut sampai saat ini. Rencananya akan ada beberapa film yang turut dibintanginya selama dua tahun ke depan.

"Sebenarnya saya ada dua film yang lagi mau dilaunching. Rencananya tahun ini tapi kayanya tahun depan. Satu film kerja sama sama Raffi Ahmad, yang satunya lagi sama one of the most prominent directors, one of my favorite directors yang pasti dia temen lama, rekan lama, sutradara yang mendunia, tebak-tebak aja sendiri," papar Aming.

"Dan perannya juga luar biasa, pokoknya penasaran banget deh, pokoknya thank God because I became the part of this movie project, So I'm so excited! Penasaran kan?? Bagus banget filmnya," tutupnya.

(LID)