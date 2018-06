JAKARTA - GOT7 telah menyelesaikan konser mereka di Indonesia pada Sabtu 30 Juni 2018. Bertajuk "Eyes on You", konser solo perdana GOT7 di Tanah Air itu berlangsung seru selama kurang lebih dua jam.

Berhasil menggelar konser solo perdananya di Indonesia, GOT7 pun berjanji akan kembali menyapa Ahgase (sebutan fans GOT7) di Tanah Air. Janji itu pertama kali diutarakan oleh Bambam

"Kami sangat merindukan kalian. Ini akan menjadi kenangan dan show yang bagus. We are coming back for sure, " tutur laki-laki 21 tahun tersebut saat konser di ICE BSD City, Tangerang.

Yang menarik, Bambam menggoda para penggemar dengan mengingatkan fans agar selalu mendukung ketujuh member GOT7 dan setia karena mereka akan kembali lagi. Member asal Thailand ini meminta fans untuk tak berpaling ke idol lain.

"Can you wait for GOT7? Only GOT7? No another man? Okay, one thing i gotta say, 'Jangan naksir cowok lain ya,'" lanjut Bambam dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang langsung disambut histeris oleh fans.

Selain Bambam, janji untuk kembali ke Indonesia juga datang dari Jackson, Jinyoung dan Mark. Sementara yang lain mengungkapkan rasa terima kasih atas kedatangan para fans.

"Apakah kalian senang? Aku merasakan apa yang anda rasakan. Hari ini seru banget. Justru kami yang beruntung karena kami merasakan kehangatan ini. Dan energi yang ada di sini dapat kami gunakan untuk tur selanjutnya. Terima kasih Indonesia, " ucap Youngjae.

Ketujuh member, JB, Mark, Jinyoung, Jackson, Yugyeom, Youngjae, dan Bambam menutup rangkaian konser dengan lagu Go Higher. Sepanjang konser, boyband asuhan JYP Entertainment ini menyanyikan lagu-lagu hits mereka seperti Hard Carry, Paradise, hingga Teenager.

