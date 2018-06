SEOUL - BLACKPINK membagikan perasaannya tentang kesuksesan single DDU-DU DDU-DU, yang mampu menembus tangga lagu Billboard Hot 100. Jisoo cs awalnya tidak menyangka lagu terbarunya tersebut bertengger bersama lagu-lagu top lainnya di chart musik Amerika.

"Aku mendengar berita itu pagi hari dan terkejut. Aku masih tidak percaya nama kami ada di situs web yang aku gunakan untuk melihat-lihat, sejak aku mulai menyukai musik," tutur salah satu anggota, Lisa, seperti dilansir dari Soompi, Sabtu (30/6/2018).

Jennie pun setuju dengan penuturan Lisa. "Aku juga memeriksa seminggu sekali chart Billboard untuk melihat lagu apa yang sedang disukai. Aku sangat kagum dan merasa terhormat jika nama kami berada di sana. Hal itu membuat aku menyadari banyak cinta yang kami terima," sambung Jennie.

Menuai keberhasilan lewat DDU-DU DDU-DU, Jennie akhirnya menuturkan alasan memilih lagu itu sebagai single utama dalam mini album 'Square Up'. Ia mengaku jika DDU-DU DDU-DU berbeda dengan lagu-lagu lain yang telah dibuat sejak lama.

"DDU-DU DDU-DU memiliki getaran baru yang sangat kami butuhkan. Kami pikir ini pilihan tepat, musiknya lebih kuat dengan tarian yang juga berbeda. Kami sangat bersemangat saat menampilkan lagu ini," imbuh pemilik nama Jennie Kim itu.

Member Rose mengaku jika awalnya mereka tidak menyangka akan mendapatkan respons yang sangat baik setelah vakum selama setahun. Seperti yang kita tahu, karya terakhir BLACKPINK adalah single berjudul As If It's Your Last, yang dirilis pada 22 Juni 2017.

“Kami benar-benar tidak menyangka dan benar-benar sangat gugup. Kami khawatir bahwa mungkin kami telah dilupakan karena comeback yang sangat lama," ungkap Rose.

Sebagai informasi, Jisoo cs mencatatkan rekor baru sebagai girlband Korea yang mampu menembus hit chart tertinggi pada Billboard Hot 100. DDU-DU DDU-DU sukses menempati urutan ke-55 untuk grafik 30 Juni 2018, sejak dirilis pada 15 Juni.

Sebelumnya Wonder Girls menjadi satu-satunya girl grup K-POP yang sukses menembus Billboard Hot 100. Pada 2009, lagu Nobody milik grup besutan JYP Entertainment tersebut menduduki urutan ke-76 Billboard Hot 100 Songs. Berdasarkan data Nielsen Music, sepanjang 15-21 Juni 2018, DDU-DU DDU-DU mengumpulkan 12,4 juta streaming di Amerika Serikat dan terjual sebanyak 7000 kali unduhan.

Tidak hanya sampai di situ, mini album pertama BLACKPINK, "Square Up" juga mampu menembus urutan ke-40 tangga album Billboard 200.

Selain itu, album Jisoo cs tersebut mampu mengambil urutan puncak Billboard World Albums chart. Berdasarkan hal ini, BLACKPINK mampu menggeser BTS, yang sebelumnya berada di urutan teratas dengan album penuh "Love Yourself: Tear".

(LID)