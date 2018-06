JAKARTA – Sebagai pecinta sepak bola, penyanyi dangdut Via Vallen nampaknya begitu antusias dengan piala dunia 2018. Beberapa waktu lalu, Via sempat mengunggah tiket online penerbangan ke Moskow. Apakah kepergian Via ke kota Rusia itu untuk menyaksikan langsung pertandingan final piala dunia 2018?

Melalui unggahan di Insta Storiesnya, Via Vallen mengunggah tiket online salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Dalam tiket tersebut, dapat dilihat jika pelantun tembang Bojo Galak itu akan bertolak ke Moskow, Rusia. Perjalanan Via awali di tanggal 9 Juli dari Jakarta dan transit di Bangkok. Kemudian keesokan harinya, Via melanjutkan penerbangan untuk tiba di destinasi utama, Moskow, Rusia.

“Can’t wait #fifaworldcup2018,” tulis Via di unggahan Insta Storiesnya, Selasa (26/6/2018).

Setelah mengunggah foto tiket online yang dibelinya, penyanyi dangdut asal Surabaya, Jawa Timur ini kembali membagikan sebuah gambar di Insta Stories. Daftar harga tiket final piala dunia dibagikan penyanyi dangdut berusia 26 tahun ini. Fantastis, harga yang ditawarkan untuk satu tiket tersebut berkisar antara 300 juta hingga 4 miliar rupiah.

“Ini serius harga tiket nonton final piala dunia sampai 4 miliar sekian?” tulis Via dengan menambahkan beberapa emotikon terkejut.

Meskipun telah mengunggah tiket online penerbangan ke Moskow dan daftar harga untuk menyaksikan ajang pertandingan sepak bola paling bergengsi itu, belum diketahui secara pasti, apakah Via benar-benar akan menonton final piala dunia yang akan diselenggarakan pada 15 Juli mendatang.

Baca Juga: Korea Selatan Kalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, Yoona SNSD hingga Park Shin Hye Bahagia

Namun nampaknya, penyanyi dangdut berusia 26 tahun itu tak ingin melewatkan untuk menyaksikan langsung dua idolanya, yakni Christiano Ronaldo dan David De Gea beraksi di lapangan.

Keberhasilan Tim Spanyol dan Portugal berlaga di 16 besar nampaknya menjadi daya tarik tersendiri untuk Via menyaksikan langsung final piala dunia. Meskipun, Via sendiri belum tahu tim mana yang akan berlaga di babak final.

(ade)