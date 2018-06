LOS ANGELES – Aktor Paul Rudd mengaku, bingung mengapa dirinya dikirim ke Taiwan untuk mempromosikan Ant-Man and the Wasp, sepekan jelang debut film tersebut. Pasalnya, event karpet merah digelar tanpa ada acara screening di dalamnya.

Kondisi itu, menurut Rudd, membuat pengunjung tidak bisa menyaksikan pemutaran film itu selama acara berlangsung. “Taiwan adalah tempat yang indah dan masyarakatnya sangat ramah. Namun yang aneh adalah acara karpet merah itu kami lakukan tanpa menampilkan filmnya,” ungkap Rudd saat bertandang ke acara Good Morning America, belum lama ini.

Menyambangi Taiwan bersama Evangeline Lily yang berperan sebagai The Wasp, aktor 49 tahun itu berpikir, pengunjung acara itu harusnya diberi kesempatan untuk menonton Ant-Man and the Wasp terlebih dahulu.

“Itu memang acara tur pers. Tapi karena acaranya sudah selesai dan filmnya belum dirilis secara resmi, mereka (pihak Marvel) belum memiliki filmnya untuk dipertontonkan kepada mereka. Jadi, kami hanya duduk-duduk saja dan aku belajar membuat pangsit di acara TV. Tapi itu keren. Taiwan adalah tempat yang indah untuk dikunjungi,” ujar Rudd menambahkan.

Film Ant-Man and the Wasp telah menggelar gala premiere di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 25 Juni 2018. Sekuel kedua Ant-Man tersebut akan mulai tayang di beberapa negara pada 2 Juli 2018. Sayangnya, beberapa penggemar Marvel di beberapa negara seperti Inggris, Italia, Portugal, dan Jepang harus lebih bersabar menantikan film ini hingga Agustus.

Disney dan Marvel sengaja menunda perilisan Ant-Man di sana karena tidak ingin merusak antusiasme terhadap penayangan Piala Dunia 2018. “Well, Piala Dunia telah memengaruhi cara film itu dirilis jadi perilisannya akan berlangsung sepanjang musim panas ,” kata Kevin Feige, Presiden Marvel Studios.

Sementara di Indonesia, Ant-Man and the Wasp akan tayang pada 6 Juli 2018. Proyek garapan Peyton Reed ini akan menjadi film MCU pertama setelah Avengers: Infinity War.

(SIS)