SEOUL - Keempat anggota BLACKPINK menjadi bintang tamu Night of TV Entertainment pada 26 Juni 2018, di SBS. BLACPINK mempromosikan mini album pertama 'Square Up', dan rencana masa depan grup. Menariknya salah satu member, Jennie menjadi sorotan ketika MC Seo Kyung Suk menyebutkan dirinya sebagai "Human Form of Luxury Brands".

Hal ini lantaran Jennie sering terlihat mengenakan pakaian dengan brand ternama. Tidak hanya sampai di situ, ia pun kerap tampil menawan dalam acara yang diadakan oleh banyak brand ternama, seperti Gucci dan Chanel.

Berada di bawah naungan agensi yang sama dengan G-Dragon, sang MC pun memanggil Jennie sebagai "Female G-Dragon", atau versi perempuan dari anggota Bigbang tersebut. G-Dragon memang dikenal selalu menerima sorotan ke mana pun dia pergi karena gaya trendi dan berkelasnya.

"Kamu dikenal sebagai versi perempuan dari G-Dragon dari YG Entertainment dengan selera fashionmu yang luar biasa," tutur sang MC, seperti dilansir dari Koreaboo.

Menanggapi hal tersebut, Jennie pun tertawa dan segera menghargai julukan tersebut. Wanita 22 tahun itu mengaku jika telah menaruh minat terhadap fashio sejak dia masih muda.

"Aku sudah membaca majalah mode dan melihat gaya pakaian yang berbeda sejak aku masih remaja. Aku suka dengan apa yang aku kenakan, jadi aku pikir kenapa orang-orang juga menyukainnya," tutur Jennie.

Sebagai informasi, selain disebut sebagai G-Dragon versi perempuan, Jennie pun telah beberapa kali berkolaborasi dengan senior itu sebelum memulai debut dengan BLACKPINK. Pada 2012, ia menjadi model video klip untuk lagu solo G-Dragon berjudul That XX. Video klip That XX, yang telah dirilis pada 31 Agustus 2012 hingga kini telah ditonton oleh 70,46 kali, serta mendapatkan 9,4 juta like.

Pemilik nama Jennie Kim ini lahir di Anyang, Korea Selatan pada 16 Januari 1996. Kemudian, dia besar di Auckland, Selandia Baru sampai ke sekolah menengah. Pada 2010, ia kembali ke Korea dan segera menjadi trainee YG Entertainment. Karena dibesarkan di luar negeri, dia menjadi fasih berbicara bahasa Inggris.

(LID)