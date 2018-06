JAKARTA - Maxime Bouttier memberikan pembelaannya ketika sang kekasih yakni Prilly Latuconsina mendapatkan tudingan miring lantaran disebut tengah hamil oleh netizen.

Pemain film Perfect Husband ini merasa sedih ketika ada orang yang merusak kebahagiaan kekasihnya yang tengah berlibur. Baginya, yang berhak untuk menyampaikan kekurangan Prilly Latuconsina hanya orangtuanya.

“It's sad that there are people who wants to make her sad on her own holiday.. The only ones who can tell her off is her parents not you,” tulis Maxime Bouttier.

Melalui unggahan Maxime Bouttier pada akun Instagram pribadinya, banyak netizen yang turut prihatin dan berharap baik dirinya maupun Prilly Latuconsina diberikan kesabaran atas kejadian ini.

“Sabar Max, tangan kalian gak cukup untuk nutupin mulut2 mereka tapi cukup untuk menutupi telinga. Don't listen to them, enjoy your happy life. She need you to be strong (I never comment this long on anybody's ig),” tulis komentar dari akun @sulisrahma_.

“Terus jdi penyemangat,dan pengobatnya @prillylatuconsina96 di saat netizen OON dan para pekerja smpah kurang kerjaan bikin berita yang tak bermutu Sabar dan terus lanjut,” tambah akun @lela_mimhannoer.

Seperti diberitakan sebelumnya, wanita berusia 21 tahun itu dituding hamil oleh netizen lantaran gaya berjalannya ketika menyusuri Pulau Nusa Penida, Denpasar baru-baru ini. Melalui kejadian ini, Prilly Latuconsina pun merasa geram dan kecewa.

“Yang bahagia lagi berlibur. Pake baju yang modelnya besar dan gak membentuk badan. Terus jalannya aneh karena abis mendaki dan turun tebing. Terus dibilang hamil...Woooww pinter banget yaahh!! Mungkin sekarang pegangan tangan aja bisa hamil kali ya,” tulis Prilly Latuconsina pada Instagram Story-nya.

(sus)