LOS ANGELES - Dunia rock internasional kembali kehilangan satu legendaris lagi. Kali ini, drummer dari grup rock metal Pantera, Vinnie Paul, harus menghembuskan nafas terakhirnya beberapa waktu lalu.

NME pada Senin (25/6/2018) melaporkan jika Vinnie dilaporkan meninggal pada Jumat (22/6/2018) malam waktu setempat. Dia meninggal di usianya yang baru saja menyentuh 54 tahun.

Pihak keluarga dan kerabat mengumumkan kematian dari Vinnie melalui postingan di halaman Facebook resmi Pantera. “Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul telah meninggal dunia. Paul terkenal karena karyanya sebagai drummer di band Pantera dan Hellyeah,” tulis salah satu perwakilan Pantera.

Sayangnya, hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kematian dari Paul. Pihak keluarga memilih untuk bungkam terkait kematian Paul. Mereka meminta untuk para penggemar menghormati mereka.

“Kami pihak keluarga meminta para penggemar untuk menghormati privasi kami pada saat berkabung,” ujar salah satu perwakilan keluarga Paul.

Mendengar kabar tersebut, beberapa bintang rock lain menunjukkan bela sungkawa mereka. Salah satunya adalah Dave Mustaine. Salah satu pendiri band rock metal Megadeth tersebut merasa terkejut dengan kabar kematian Paul.

I just woke up in Belgium to the news that my friend Vinnie Paul has passed away. Another metal hero taken too soon. Say hello to Daryl for me. Rest In Peace, my dear friend. @Pantera @hellyeahband #vinniepaul— Dave Mustaine (@DaveMustaine) June 23, 2018