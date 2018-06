LONDON - Taylor Swift baru saja memberikan kejutan lain bagi para penggemarnya pada saat menggelar konser di London, Sabtu (23/6/2018) waktu setempat. Hal ini dikarenakan dia mengundang salah satu artis kenamaan untuk berduet di atas panggung.

Yang mengejutkan, Swift mengundang Robbie Williams sebagai pasangan duetnya. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Robbie baru saja mendapat banyak kritikan pada saat membuka pagelaran Piala Dunia minggu lalu.

Hal ini terungkap saat salah satu penonton dari konser tersebut mengunggah sebuah postingan. Mereka tidak menyangka jika Swift akan membawa Robbie untuk berduet dengannya di atas panggung.

“Ya tuhan, Robbie Williams tampil di atas panggung bersama Taylor Swift di Wembley, dan semuanya menjadi riuh,” tulis salah satu penggemar Swift, seperti dikutip dari laman Billboard.

