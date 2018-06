Selamat Ulang Tahun DKI JAKARTA Tercinta ke 491.. Semoga selalu menjadi Ibukota yang penuh keberkahan, semakin maju , semakin nyaman , semakin indah dan Aman.. Aamiin.. Pastinya kita juga wajib membantu pemerintah untuk menjaga, merawat, mengawasi Ibukota tercinta kita agar terwujud semu Doa baik kita.. Aamiin .. Mulai lah dari hal kecil untuk tidak membuang sampah sembarangan, berkendara dengan tertib, tidak merusak fasilitas umum, tidak mencorat coret atau menempelkan selembaran apapun di tembok atau dinding jalanan.. dan (tulis di komen yah) eetss pasti nya moral,Etika ,dan akhlak anak bangsa juga hrs di munculkan terlebih dahulu😊😊Bismillah niat Baik dan jalan Kan .. Aamiin.. Terimakasih DKI Jakarta sudah menjadi Rumahku yg luar biasa istimewah dan nyaman🙏🏻🙏🏻

A post shared by Kartika Putri (@kartikaputriworld) on Jun 21, 2018 at 8:03pm PDT