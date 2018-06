LOS ANGELES - Kematian rapper XXXTentacion di usia 20 tahun membuat publik penasaran dengan karyanya. Hal itu ditandai dengan melonjaknya jumlah pemutaran lagu miliknya di beberapa platform musik streaming.

Saking tingginya antusias para pencinta musik, lagu SAD! miliknya mampu memecahkan rekor single-day Spotify. Lagu itu menggeser rekor 10,1 juta stream yang dibukukan Taylor Swift lewat Look What You Made Me Do pada 25 Agustus 2017.

Sementara SAD!, menurut situs Pitchfork, membukukan 10,4 juta stream secara global, pada Kamis (21/6/2018). Tak sampai di situ, lagu itu juga berhasil mengalahkan jumlah penayangan lagu terbanyak di Amerika, yang sebelumnya dibukukan oleh Drake. Lagu tersebut dikabarkan telah didengarkan sebanyak 4.437.612 kali hanya dalam sehari. Sementara God’s Plan milik Drake ditayangkan sebanyak 4.326.679 kali.

Kabar ini sebenarnya cukup membuat kaget beberapa pihak. Pasalnya, beberapa waktu lalu, lagu itu sempat diturunkan setelah mendapatkan komentar keras pengguna Spotify. Hal itu karena konten lagu itu berisi ujaran kebencian.

Tak hanya di Spotify, NME juga melaporkan penjualan album dan single XXXTentacion juga mengalami lonjakan dramatis: menyentuh 1.000 persen. Sekadar informasi, penjualan album dan single rapper bernama asli Jahseh Onfroy itu hanya sebesar 2.000 unit pada 17 Juni 2018. Namun keesokan harinya, penjualan lagunya melonjak hingga mencapai 33.000 unit.

Lagu yang paling banyak terjual adalah SAD!, single andalan dalam album ‘?’ XXXTentacion yang terjual sebanyak 6,000 unit dalam sehari. Jumlah itu naik 1.143 persen jika dibandingkan hari sebelumnya.

Album ‘?’ dirilis pada 18 Maret 2018 dengan 18 lagu di dalamnya. Album itu sempat menduduki posisi pertama Billboard 200 dengan penjualan 131.000 equivalent unit. Itu merupakan capaian tertinggi XXXTentacion sepanjang 5 tahun kariernya.

