JAKARTA - Memiliki waktu luang dimanfaatkan Jessica Iskandar untuk mengunjungi Pulau Mentawai yang terletak di Sumatera Barat. Tak hanya sendiri, wanita 30 tahun ini juga diketahui bepergian bersama anak dan beberapa temannya.

Pada kunjungannya ke Mentawai, Jessica Iskandar diketahui sempat mengenakan pakaian renang yang cukup mengekspos tubuhnya terutama di bagian dada. Bahkan hal tersebut juga sempat ia unggah di akun sosial medianya.

"The sea once it cast its spell, lures the shores of the deepest souls," tulis Jessica Iskandar pada keterangan foto.

Dalam unggahannya, ibu dari El Barrack ini nampak mengenakan bra berwarna putih transparan yang ia padu padankan dengan dress berwarna putih. Ia pun nampak cantik dengan balutan pakaian tersebut.

Sayangnya, unggahan wanita yang akrab disapa Jedar tersebut tak disukai oleh netizen. Bahkam mereka sempat bertanya-tanya mengenai perubahan cara berpakaian dirinya, yang semula tertutup dan sopan, menjadi sangat terbuka.

Tak hanya sampai disitu, netizen kini mulai menyamakan cara berpakaiam Jedar dengan Nikita Mirzani. Dimana keduanya kini sangat hobi memakai pakaian terbuka.

"Kok sekrg jedar jd berani pakek bju begini, jgn genit ya jedar," tulis jakrta789.

"Mba jedar cantikan polosan ky dlu, sekarang terlalu fulgar," tulis safamarwah_15.

"Gini amat ya nyari duit,,dikit lgi berani pose telanjang,,@jessikaiskandarr semenjak ditinggal lakinya keluguan dan kepolosannya menghilang,,skrg udh mirip nikita Mirzani hmmmm," tulis yantichaca.

"Lebih suka mbak jes yg dlu, skrang udh hampir mirip mbak nikita mirzani , huh," tulis rezaaulia_abdullah.

