LOS ANGELES - Kabar mengenai pertunangan antara Ariana Grande dan Pete Davidson sudah beredar semenjak dua minggu lalu. Meski telah mengumbar kemesraan, hingga saat ini masih belum ada satupun dari mereka yang mengaku atas pertunangan tersebut.

Akan tetapi, baru-baru ini, Pete baru saja mengkonfirmasi kabar pertunangan diantara mereka berdua. Di dalam acara Saturday Night Live, Jimmy Fallon membongkar rahasia yang selama ini ditutup-tutupi oleh pasangan muda tersebut.

“Kau tahu, kau tak perlu bertunangan dengan Ariana untuk tampil di acara ini bukan?,” ujar Jimmy seperti dikutip dari laman E! Online, Kamis (21/6/2018). Hal ini dilontarkan Jimmy karena David merupakan salah satu bintang di acara tersebut.

“Ya, saya tahu itu,” jawab Pete. “Saya seperti memenangkan kontes. Sangat keren.”

Selain itu, dia juga menjelaskan bagaimana rasanya berpacaran dan bertunangan dengan Ariana. “Para pria saat melihat saya berjalan, mereka seperti menundukkan topi mereka (seperti memberikan penghormatan),” kata Pete sambil menunjukkan caranya.

Tak sampai di situ saja, dia pun menjelaskan jika banyak orang yang kini menghampirinya. Mereka memberikan selamat kepadanya.

"Beberapa pria mendatangi saya dan seperti, 'Anda seperti memberi saya harapan'," jelas Pete sambil tertawa.

Tonight Pete Davidson confirms his engagement to Ariana Grande. Here's a sneak peek. Tune in to #FallonTonight for the full interview. pic.twitter.com/NjxmZ2njgR— Fallon Tonight (@FallonTonight) June 20, 2018