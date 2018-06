Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh... Mohon Maaf Lahir Bathin.. Maaf baru mengucapkan hr Ini karena 2 hari kemarin sengaja ya hidupin hp biat fokus Keluarga.. Eh malah kelupaan foto foto sm Keluarga juga🙈 Anyway aku selalu bahagia di hari lebaran selain merayakan hari kemenangan pastinya karena bisa berkumpul bareng Keluarga besar.. dan aku pun egois tuk memaksa mereka untuk pergi ke pulau yang dimana sebenarnya mereka tidak suka suka Amat hehehehe dan berkenan karena permintaan aku aja hehe alhasil pulang dan pergi hampir separuh anggota Keluarga mabok laut dan jackpot hehe dan aku sangat menyesal dan Sedih karena cuma memikirkan diri sendiri dan kedepan hanya akan pergi ke laut bersama yang suka aja .. aku janji banged deh InsyaAllah.. Mumpung masih suasana lebaran mohon maaf sekali lagi ya Keluarga ku tercinta🙏🏻🙏🏻 #hayosiapayangsukaegojuga #niatnyamancingdansnorcling.. Kenapa aku suka banget laut karena setiap kali aku diluat aku selalu merasa teramat kecil dan Masyaallah selalu takjub sama keindahan bawah laut dan suasana laut yang Allah ciptakan dengan sangat sempurna😍untuk kita semua Masyaallah 🙏🏻 #masihpingindilaut

A post shared by Kartika Putri (@kartikaputriworld) on Jun 16, 2018 at 7:49pm PDT