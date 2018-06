LOS ANGELES - Beberapa waktu lalu, dikabarkan bahwa Gal Gadot akan menggunakan sebuah kostum baru dalam film Wonder Woman 2. Hal ini dikarenakan film tersebut akan memiliki setting waktu 1980-an.

Dan untuk pertama kalinya, kostum terbaru tersebut akhirnya dapat dilihat oleh para penggemarnya. Hal ini dikarenakan Gal Gadot baru-baru ini memposting sebuah gambar dari proses syuting Wonder Woman 2.

“Dia telah kembali,” tulis Gal Gadot di dalam foto tersebut.

Namun sayang, dalam postingan tersebut, terlihat jika kostum Wonder Woman yang dikenakan oleh Gal Gadot terlihat sekilas sama dengan baju di film sebelumnya, seperti lapor Cosmopolitan, Senin (18/6/2018).

Para penggemar pun sangat antusias pada saat melihat kostum tersebut. Dan beberapa orang menyebut jika perbedaan paling mencolok dari kostum tersebut adalah warna dari pakaian tersebut yang lebih terang.

Selain itu, ada juga yang berpendapat jika Diana akan memiliki dua kostum dalam film tersebut.

“Saya kira kostum baru Wonder Woman lebih cerah? Atau akankah dia memiliki dua? Apapun itu, saya menyukainya,” tulis salah satu penggemar.

I guess Wonder Woman´s new costume is brighter? Or will she have two? Either way, I love it#WonderWoman1984 #WW84 #WonderWoman pic.twitter.com/2uyGhAZsrW— Paul (@pali_mat) June 16, 2018