SEOUL – Bintang muda Ryu Jun Yeol mengungkapkan kesulitan berakting dalam film terbarunya, Believer, Senin (18/6/2018). Ryu Jun Yeol menuturkan jika ia sedikit sulit untuk mengatur ekspresi yang tepat untuk perannya kali ini.

“Aku harus bertindak sebagai karakter yang tenang tanpa ekspresi. Aku mengalami kesulitan, padahal aku sudah melakukan persiapan untuk peranku itu. Tapi saat syuting pertama kali, sutradara dengan tegas mengatakan kepadaku jika aku melakukan kesalahan. Hal itu membuatku mentalku jatuh,” ungkap Ryu, seperti dilansir dari Soompi, Senin (18/6/2018).

Ia kemudian menambahkan, “Aku khawatir tentang bagaimana mengekspresikan emosiku. Aku tidak tahu apakah aku melakukannya dengan baik atau tidak.”

Namun seiring berjalannya waktu, aktor 31 tahun tersebut menemukan pencerahan untuk melakukan akting yang lebih baik.

“Aku pikir jika aku memiliki mental yang mudah terguncang, aku akan selalu membuat kesalahan. Jadi, aku harus merubahnya. Ada ketika di mana Jo Jin Woong mengangguk kepadaku setelah kami beradu akting. Itu berarti aku melakukannya dengan baik, itu adalah saat-saat yang paling membahagiakan,” kenang dia.

Bintang drama Reply 1988 tersebut menuturkan apa kiatnya bertahan selama 6 tahun menjadi aktor. Ia mengungkapkan jika dirinya selalu menatap masa depan dan selalu berusaha dengan baik.

“Aku selalu khawatir saat akan memulai projek terbaru. Namun, jika itu bahkan tidak berhasil, kekecewaanku tidak bertahan lama. Aku ingin menjadi aktor yang bekerja keras hari ini tanpa mengkhawatirkan hasil,” tukasnya.

Sekadar informasi, ia berperan sebagai Rak, salah seorang anggota kartal narkoba yang bekerja sama dengan seorang detektif Won Ho untuk menangkap bos kartal narkoba terbesar di Asia. Detektif Won Ho diperankan apik oleh aktor kawakan Jo Jin Woong.

Menariknya, Believer menjadi film terlaris yang mencapai 3 juta penonton dalam 12 hari. Believer menjadi film terlaris Korea di 2018, setelah menggeser Be With You. Namun, sayang pada pekan ini ia hanya mampu menempati posisi ke-4 box office Korea Selatan, dengan mendulang USD1,04 juta dari 126.707 penonton.

(LID)