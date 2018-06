JAKARTA - Tak hanya bersuara merdu, Syahrini juga dikenal sebagai penyanyi yang cantik dengan penampilan yang selalu menarik perhatian.

Dalam setiap kesempatan, mantan duet Anang Hermansyah ini selalu tampil sempurna dengan riasan wajah yang glowing dan mewah.

Baru-baru ini, penyanyi yang akrab disapa Princess ini membeberkan rahasia penampilannya. Syahrini mengaku hanya mengaplikasikan beberapa produk kecantikan saja. Dia tidak menggunakan foundationdan bedak.

Menurut Syahrini, kunci dari penampilannya adalah penggunaan blush on yang diratakan ke seluruh pipi dan mengoleskan tipis pada bagian wajah lain. Sebelum itu, Syahrini lebih dulu menggunakan day cream.

"Aku habis mandi nih, pakai daycream. Terus langsung pakai blush on. Ini membantu membuat pipi bercahaya jadi pinky-pinky gemas gitu. Blush on seluruh muka. Blush on satu wajah jadi rata," ujar Syahrini.

Setelah day cream dan blush on, pemilik jargon cetar membahana ini melanjutkan merias wajahnya pada tahap selanjutnya yaitu merias bagian mata dengan eyeliner dan eyeshadow. Syahrini mengaku eyeliner sama pentingnya seperti blush on.

"Aku tidak bisa hidup tanpa eyeliner. Eyeliner penting. Kalo nggak (nggak pakai) ngantuk, longsor. Eyeshadow bikin mata jadi tertata. Kalo eyeshadow andalan aku shade gold. Bulu mata nggak usah, dihempaskan saja. Jepit aja bulu mata sejam sampe tegang," jelasnya.

Untuk tahap akhir, pelantun Jangan Memilih Aku ini menyempurnakan tampilannya dengan mengaplikasikan lipstik creamy agar selalu terlihat segar.

"Lipstiknya yang lembab dan creamy biar kaya pakai lipgloss. Ini harus wajib, kalau pecah-pecah kering kayak tragis gitu hidupnya," tandasnya.

(ade)