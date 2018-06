SEOUL - Hwa & Dam Pictures merilis sejumlah foto terbaru dari lokasi syuting drama Mr. Sunshine, pada Minggu (17/6/2018). Dalam stills, sang pemeran utama wanita, Kim Tae Ri, tampak mengenakan pakaian tradisional pria Korea.

Dengan rambut yang digelung sedikit berantakan, Kim Tae Ri menampilkan ekspresi tegas saat memegang sebuah senapan laras panjang. Adegan tersebut, menurut Soompi, diambil di Distrik Changnyeong, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan.

Untuk perannya tersebut, Kim Tae Ri dikabarkan tak hanya menonton film dan video menembak berulang kali. Ia juga harus berlatih menembak secara pribadi. Hal itu, untuk menyempurnakan transformasinya sebagai Go Ae Shin.

“Kim Tae Ri benar-benar berkomitmen untuk menjadi Go Ae Shin selama syuting. Semakin lama syuting dengannya, kami yakin dia berusaha masuk 200 persen dalam karakter yang diperankannya,” ungkap perwakilan staf produksi drama tersebut.

Sumber itu menambahkan, terlepas dari jadwal syuting yang panjang dan melelahkan, Kim mampu menciptakan suasana menghibur dan hangat untuk para kru produksi di lokasi syuting.

Sekadar informasi, Mr. Sunshine merupakan debut perdana aktris 28 tahun itu di layar kaca. Selama ini, dia dikenal aktif berlakon di layar lebar. The Handmaiden, 1987: When the Day Come, dan Little Forrest merupakan sejumlah karyanya yang cukup populer di pasaran.

Sementara itu, Mr. Sunshine merupakan drama sejarah yang berkisah tentang seorang bocah Korea yang dibawa ke Amerika Serikat. Setelah dewasa, dia bergabung dengan angkatan bersenjata Amerika dan kembali ke tanah kelahirannya, pada 1871.

Setibanya di Korea, lelaki itu bertemu Go Ae Shin, seorang putri bangsawan Korea yang memiliki penampilan polos namun dikaruniai pemikiran tegas. Drama bergenre fantasi karya penulis Kim Eun Sook ini diarahkan oleh Lee Eung Bok dan akan menjadi drama termahal di Korea.

Produksi drama tersebut merogoh koceh hingga USD27,8 juta atau sekira Rp388 miliar. Fantastis bukan? Selain Kim Taeri, drama ini juga dibintangi oleh Lee Byung Hun, Yoo Yeon Seok, Kim Min Jung, dan Byun Yo Han.

Mr. Sunshine akan mulai mengudara di tvN, pada 7 Juli 2018, pukul 21.00 KST.

