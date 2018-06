LOS ANGELES - Sekuel Jumanji: Welcome to the Jungle akan segera masuk proses produksi. Hal itu dikonfirmasi oleh Dwayne Johnson sang aktor utama, melalui akun Instagram pribadinya, pada Sabtu (16/6/2018).

Dalam unggahannya, aktor Skyscraper itu terlihat tengah berdiskusi dengan sutradara, penulis, dan tim produksi film Jumanji. Mantan pegulat profesional itu kemudian menambahkan caption, "Hai semua! Penggarapan sekuel JUMANJI resmi akan dimulai," tulisnya sebagai pembuka.

Dia menambahkan, "Ini adalah kejutan tak terduga dari penulis sekaligus sutradara Jumanji, Jake Kasdan. Kami tak henti tertawa (dalam proses pembahasan) dan yang paling penting -seperti Jumanji 2, kami akan memberikan sepenuh hati untuk proyek sekuel ini."

Dalam proyek itu, menurut Johnson, Jake Kasdan akan berkolaborasi dengan penulis skenario original Jumanji: Jeff Pinkner dan Scott Rosenberg. Sementara itu, Johnson bersama sang mantan istri Dany Garcia dan Matt Tolmach akan berperan sebagai produser.

Menariknya lagi, dalam penutup unggahannya, aktor 46 tahun itu memberikan sedikit bocoran tentang kelanjutan kisah Dr. Smolder Bravestone dan kelompoknya dalam sekuel Jumanji. Dia menuturkan, akan ada salah satu karakter yang mati dalam Jumanji 3.

"Dan maaf untuk spoiler ini. Tapi karakter @kevinhart4real akan tewas dalam 15 detik pertama film dimulai. Aku yakin, itu akan disambut meriah oleh penonton dan bintang Jumanji lainnya: @karengillanofficial @jackblack @nickjonas 😂," imbuhnya berseloroh.

Terkait hal itu, Kevin Hart merespons di kolom komentar. "@therock (emoji tertawa), ayolah." Sementara Karen Gillan, si pemeran Ruby Roundhouse, menyambut meriah unggahan pria yang awam disapa The Rock itu.

Sony Motion Pictures, selaku pihak produksi memang telah mengumumkan kepastian penggarapan sekuel ketiga Jumanji dalam ajang CinemaCon 2018. Ajang terbesar bagi pencinta film Hollywood itu digelar di Caesars Palace, Las Vegas, pada 23-26 April 2018.

Saat presentasi, Tom Rothman, CEO Sony Motion Pictures, menuturkan, pihaknya akan merilis Jumanji 3, pada Desember 2019. Dengan begitu, maka Sony akan bersaing ketat dengan Walt Disney Studios dalam memperebutkan market share. Pasalnya, di saat bersamaan Walt Disney Studios juga akan merilis Star Wars: Episode IX.

(SIS)