JAKARTA - Pengumuman penampil fase ketiga We The Fest 2018 telah diumumkan, dimana ada nama SZA, Eric Nam hingga Miguel siap meriahkan panggung WTF. Setelah sebelumnya ada nama Lorde dan James Bay juga akan mengguncang panggung We The Fest 2018.

Hal itu diketahui dari akun Instagram pribadi dari We The Fest yakni @we.the.fest belum lama ini. Sederet bintang tamu lokal dan luar negeri terpampang jelas dalam poster tersebut.

Dari musisi lokal juga tak kalah seru dimana ada nama Afan, Isyana Sarasvati, Rendy Pandugo, Efek Rumah Kaca, Dipha Barus, Barasuara dan masih banyak lagi akan hadir pada panggung We The Fest 2018. Dapat dipastikan bahwa We The Fest 2018 akan berjalan dengan seru.

Diketahui We The Fest 2018 akan diselenggarakan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat pada 20 - 22 Juli 2018.

Ismaya Live selaku penyelenggara telah menyediakan tiket dengan sistem 3-Day Pass, yang mulai dijual dari harga Rp960.000.

Sementara itu, warganet yang melihat unggahan tersebut langsung berkomentar hingga tak sedikit dari mereka yang tak sabar menyaksikan para penampil. Bahkan warganet terkaget-kaget ketika melihat bintang tamu yang disajikan oleh We The Fest 2018.

"Omg...ericnam bro....😂," tulis @adriyana.ka.

"gila lorde sama sza 🤩✨," tulis @igaindahchyni.

"Sza hari apa ya :(," tulis @mahasiswaestetik.

Seperi diketahui, festival musik We The Fest atau lebih dikenal dengan singkatan WTF akan kembali hadir di Indonesia pada tahun 2018 ini. Acara yang diselenggarakan oleh Ismaya Group ini sebelumnya mengumumkan musisi liat negeri lainnya.

Hingga Lorde menjadi nama besar penyanyi luar yang diboyong oleh Ismaya ke Indonesia tahun ini. Peraih 2 Piala Grammy tersebut melengkapi nama-nama musisi besar seperti James Bay, Odesza, Alt-J, The Neighbourhood, yang sebelumnya diumumkan terlebih dahulu.

