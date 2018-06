LOS ANGELES - Bintang multitalenta, James Corden dipastikan akan membintangi film komedi dan science-fiction terbaru, Super Intelligence, Kamis (14/4/2018).

Melansir Variety, ia akan beradu akting dengan bintang Spy, Mellisa McCarthy. Film ini akan menjadi karya Mellisa berikutnya setelah membintangi film komedi, Life of The Party, pada Mei 2018.

Ia menjadi ibu satu anak yang memilih untuk kembali kuliah setelah bercerai dengan suaminya. Film karya Warner Bros ini telah meraup pendapatan sekira USD60 juta.

Lebih lanjut, Super Intelligence akan berkisah tentang Carol Peters (Mellisa McCarthy), yang merupakan seorang mantan eksekutif perusahaan.

- Baca Juga: Dikritik Soal Harvey Weinstein, James Corden Minta Maaf

Pada awalnya, hidup Carol berjalan mulus seperti biasa. Namun, kemudian berubah ketika dia dipilih untuk menjalani observasi oleh super intelligence pertama di dunia (James Corden).

Super intelligence adalah robot manusia dengan kecerdasan buatan yang mungkin dapat mengambil alih dunia.

Namun, sayangnya belum banyak tetang produksi film tersebut. Namun yang pasti naskah skenarionya akan ditulis oleh Steve Mallory.

Ia adalah tangan dingin di balik kisah film The Boss dan Identity Thief. Kemudian, untuk syutingnya akan dilakukan bulan depan, dengan rencana tayang pada libur natal 2019.

Untuk informasi, Super Intelligence akan menambah kesibukan baru bagi James Corden. Tampaknya tahun ini, akan menjadi tahun yang sibuk bagi aktor, komedian, dan tv host tersebut.

Ia telah banyak malang melintang dalam beberapa judul layar lebar tahun ini, diantaranya sebagai pengisi suara dalam film Peter Rabbit dan bermain dalam Ocean's 8. Film thriller tersebut telah memenangkan box office akhir pekan baru-baru ini dengan menghasilkan USD 41,6 juta.

Selain itu, suaranya juga akan dipakai untuk tiga film animasi yang akan segera tayang pada paruh kedua tahun ini. Diantaranya Teen Titans Go! To the Movies, Smallfoot, dan Ralph Breaks the Internet: Wreck It Ralph.

Pria 39 tahun itu juga masih aktif, dalam acara talk show larut malam, The Late Late Show With James Corden, di CBS. Dia mulai menggantikan pembawa acara sebelumnya, Craig Ferguson, pada 23 Maret 2015.

(edh)