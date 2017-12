LOS ANGELES – Keluarga kecil host James Corden sedang diliputi kebahagiaan. Pasalnya, mereka baru saja mendapat anggota keluarga baru setelah kelahiran anak ketiga Corden dan istrinya, Julia Carey.

Anak ketiga Corden dan Carey berjenis kelamin perempuan. Sang putri lahir ke dunia pada Selasa 12 Desember 2017 pagi. Corden mengumumkan sendiri kabar bahagia kelahiran putrinya.

“Hari ini kami menyambut kelahiran seorang bayi perempuan yang cantik ke dunia. Dia dan ibunya sama-sama baik. Kami tak bisa berhenti tersenyum. Terima kasih Harry karena mau menjadi host acara (The Late Late Show) dengan pemberitahuan hanya 2,5 jam,” tulis Corden di Twitter.

Today we welcomed a beautiful baby daughter into the world. Both she and her mother are doing great. We can’t stop smiling. Thank you Harry for stepping in to host the show at 2 and a half hours notice! x x x — James Corden (@JKCorden) December 13, 2017

Karena menemani sang istri melahirkan, Corden memang tak bisa memandu program TV mingguannya tersebut. Sebagai gantinya, Corden digantikan oleh Harry Styles, yang kehadirannya di panggung The Late Late Show langsung disambut tepukan meriah penonton.

James knew just who to call to take over tonight's hosting duties at the last minute —Mr. @Harry_Styles! pic.twitter.com/FctSSPSfNy — ☃️ Frosty The Late Late Showman ☃️ (@latelateshow) December 13, 2017

Pengumuman Corden tentang kelahiran putri dan Harry sebagai penggantinya di Late Late Show cukup membuat penggemar heboh. Tak hanya mengucapkan selamat atas kelahiran buah hatinya, fans juga terkejut dan bertanya-tanya apakah benar penggantinya malam ini adalah personel One Direction itu.

CONGRATULATIONS!!! So back to that Harry thing.... do you mean..... pic.twitter.com/5MXfstkwVV — Jordan ⛄️ (@jordanahensley) December 13, 2017

“Selamat! Jadi, kembali ke ‘Harry’. Apakah maksudmu...” tanya @jordanahensley sembari mengunggah gif Harry Styles.

James, you can’t just tweet this without specifying which harry you’re talking about (it better be styles) — Rachel Stoner. (@_rachellayne_) December 13, 2017

“Harry... Siapa? James! Maksudku, selamat untuk bayi perempuanmu!!! OMG, aku ingin foto. Tapi, serius, Harry siapa?” cecar @MalibuStylesx.

“James, kau tidak bisa sekadar menulis tweet ini tanpa secara spesifik menyebut Harry yang mana yang kau bicarakan (Lebih baik ini Styles),” tambah @_rachellayne_.

Sementara itu, kehadiran anak ketiganya itu melengkapi kebahagiaan keluarga Corden. Setelah menikahi Carey pada 2012, mereka sudah lebih dulu dikaruniai Max yang pada 22 Maret 2011 dan Carey, putri pertama yang kini berusia 3 tahun. (lid)

