LOS ANGELES - Captain Marvel telah menunjukkan dirinya baru-baru ini. Hal ini dikarenakan dalam pagelaran CineEurope, cuplikan pertama dari film Captain Marvel telah diputar di depan para pengunjung.

Pagelaran pameran dagang dan konvensi untuk industri film ini selalu diadakan setiap tahunnya. Di sini, para rumah produksi dari film-film besar menunjukkan kisi-kisi kecil mengani film yang sedang digarapnya, tak terkecuali Marvel dengan film Captain Marvel mereka.

Salah satu pengunjung yang menyaksikan acara tersebut secara langsung menyebut bahwa Marvel telah menghadirkan featurette untuk film Marvel Studios yang akan diputar. Featurette biasanya hanya menyertakan cuplikan seni konsep, cuplikan di balik layar, wawancara pemeran dan kru, serta detail film yang tidak pernah dilihat sebelumnya.

(Baca juga: Poster Avengers 4 Bocor, Tunjukan Siapa Saja yang Tampil!)

Dalam featurette tersebut, dia menyatakan bahwa Captain Marvel akan menjadi pusat perhatian di film Avengers 4.

"Captain Marvel akan memimpin pasukan di seluruh Marvel Cinematic Universe," tulis salah satu pengunjung. Sayangnya, dia tidak menyebut nama pemain atau anggota kru yang terlibat dalam hal tersebut.

@ManaByte CAPTAIN MARVEL featurette has been shown at CineEurope today. “Captain Marvel is about to take the lead in the entire Marvel Cinematic Universe” pic.twitter.com/nD0ni97pm6— Nikita Byrkin (@mrbyrkin) June 13, 2018