LOS ANGELES - Sudah hampir enam tahun semenjak George Lucas menjual Lucasfilm ke tangan Disney. Semenjak saat itu, para penggemar telah merasakan beberapa hal yang berubah dari beberapa film Star Wars.

Dan belakangan ini, Lucas nampaknya baru saja membeberkan rencana original dari seri trilogi Star Wars terbaru. Hal ini terungkap melalui sebuah postingan foto di akun media sosial milik seseorang bernama Livio Ramondelli.

As far as I've seen, these are the first specifics George Lucas has shared about what his vision of Episodes 7-9 would have been. This comes from @insighteditions awesome companion book to "James Cameron's Story of Science Fiction series" on AMC: pic.twitter.com/Wtlw8zlrqv— Livio Ramondelli (@LivioRamondelli) June 12, 2018