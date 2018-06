LONDON - Marvel nampaknya sedang ingin mengangkat pahlawan wanita di dalam seri mereka. Setelah akan meluncurkan film Captain Marvel yang dibintangi oleh Brie Larson, Marvel sudah siap untuk meluncurkan film superhero wanita lain, Ms Marvel.

Hal ini langsung diakui oleh Produser Avengers: Infinity War, Kevin Feige. Dalam sebuah wawancara, dia membeberkan sebuah proyek superhero wanita baru saat ditanyai mengenai perkembangan film Captain Marvel.

“Proses syuting Captain Marvel sekarang sedang dilakukan Brie Larson. Ms Marvel, yang merupakan karakter superhero lain yang ada di dalam buku komik yang merupakan pahlawan Muslim akan tampil di Marvel Cinematic Universe (MCU),” ujar Feign seperti dikutip dari laman Express, Senin (11/6/2018).

Feige mengatakan bahwa dirinya sudah mempersiapkan sebuah cara untuk memperkenalkan hal tersebut. Nampaknya, kemunculan Ms Marvel akan mengguncang dunia.

"Kami memiliki rencana untuk itu setelah kami memperkenalkan Captain Marvel kepada dunia," lanjutnya.

Sayangnya, hingga saat ini, Feige masih belum menentukan siapa yang akan menjadi karakter utamanya. Padahal, siapa yang akan memerankan karakter tersebut, akan mempengaruhi reaksi para penggemar.

Di sisi lain, warganet yang mendengar kabar ini menunjukkan semangat mereka untuk menyaksikan film tersebut. Tak sedikit yang mendukung Marvel untuk segera membuat film tersebut.

Sebagian warganet sudah mengajukan nama yang bisa dipertimbangkan Marvel untuk menghidupkan karakter Ms Marvel. Salah satunya adalah Priyanka Chopra, aktris Bollywood yang sudah malang melintang di Hollywood.

