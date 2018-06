LOS ANGELES - Kanye West pada akhirnya memutuskan untuk memasukkan sebait lirik yang kontroversial di dalam lagu ‘I Thought About Killing You’. Lagu tersebut merupakan lagu utama dari album terbaru Kanye yang berjudul ‘Ye’.

NME pada Jumat (8/6/2018) melaporkan bahwa lirik tersebut berisi mengenai masalah perbudakan. Isi dari lirik tersebut berbunyi ‘Sorry but I chose not to be a slave’ (Maaf tapi saya memilih untuk tidak menjadi budak).

Para pencinta musik pun dapat mendengar lirik tersebut di akhir lagu ‘I Thought About Killing You’, yang telah diperbarui oleh Kanye. Para penggemar Kanye yang mendukung apa yang dilakukan oleh rapper berusia 41 tahun tersebut.

- Baca Juga: Drake Disebut Ikut Campur di Album Kanye West

Diduga, aksi Kanye tersebut merupakan tindakan protes bagi mereka yang tidak suka dengan apa yang dilontarkan oleh Kanye beberapa waktu lalu. Kala itu, dia mengatakan bahwa para kulit hitam pada masa perbudakan ‘memilih’ untuk menjadi budak.

“Saya orang kulit hitam, [anggota] komunitas kulit hitam, tetapi saya bukan hanya itu. Saya akan selalu mewakili komunitas itu, tetapi saya juga mewakili dunia. Ketika Anda mendengar tentang perbudakan selama 400 tahun, selama 400 tahun?! Kedengarannya seperti pilihan. Kami secara mental dipenjara,” kata Kanye.

Setelah itu, Kanye juga telah melakukan klarifikasi komentar kontroversialnya tentang perbudakan tersebut. Dia mengusulkan untuk membuat sebuah diskusi terbuka yang membahas masalah tersebut.

“Kita perlu mengadakan diskusi terbuka dan ide tentang rasa sakit yang belum terselesaikan, untuk membuat diriku jelas. Tentu saja saya tahu bahwa budak tidak dibelenggu dan ditaruh di perahu oleh kehendak bebas. Maksud saya adalah agar kami tetap berada di posisi itu meskipun jumlahnya ada di pihak kami berarti kami secara mental diperbudak,” jelasnya.

Sekedar informasi, selain sibuk dengan promosi album terbarunya, yakni ‘Ye’, Kanye disebut-sebut sedang menyelesaikan album lainnya. Kali ini, dia memerpsiapkan album yang berjudul ‘ Kids See Ghost’, yang merupakan hasil kolaborasi dengan Kid Cudi.

(edh)