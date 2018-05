LOS ANGELES - Kanye West dikabarkan tidak dapat dihubungi oleh siapapun selama dua minggu terakhir. Akibatnya, beberapa orang menanyakan keberadaan dan kondisi dari Kaye beberapa waktu ini.

Ternyata, Kanye memiliki alasan mengapa dia memutuskan untuk meninggalkan ponselnya selama dua minggu. Dalam sebuah cuitan yang diunggahnya melalui akun Twitter pribadinya, dia menyatakan bahwa pilihan tersebut dipilih untuk fokus merampungkan album terbaruya.

“Bagi siapa saja yang mencoba mengirim SMS atau menelepon saya dalam 2 minggu terakhir, saya (memutuskan) untuk menyingkirkan ponsel saya sehingga saya bisa fokus pada album-album saya,” tulis Kanye.

for anyone whose tried to text or call me in the past 2 weeks I got rid of that phone so I could focus on these albums