SEOUL - Berita kurang mengenakkan datang dari salah satu idol asuhan JYP Entertainment, Jun.K. Dalam sebuah pernyataan resmi, agensi menyatakana jika pelantun lagu Think About You tersebut menderita kelumpuhan di rahang kanannya.

Gejala kelumpuhan tersebut telah Jun.K rasakan selama pelatihan wajib militer (wamil) di pusat rekrutmen, Gangwon. Tak diketahui pasti apa penyebab kelumpuhan rahang kanan member 2PM itu, apakah karena operasi yang sempat dijalaninya atau karena kecelakaan selama wamil.

"Sebelum masuk wamil dia pernah menjalani operasi di wajahnya di sebuah rumah sakit Seoul, pada April 2018," tulis JYP Entertainment dalam keterangan resmi, seperti dilansir dari Koreboo, Kamis (7/6/2018).

JYP Entertainment belum mampu memberikan detail lebih jauh tentang kondisi Jun.K. Mereka hanya mengatakan jika besar kemungkinan Jun.K akan menjalani perawatan sembari wamil.

"Karena saat ini ia sedang berada di tempat pelatihan wamil, mungkin masih sulit untuk mengonfirmasinya secara detail. Namun, kami akan memberi tahu kalian jika ini sudah dikonfirmasi," ungkap pihak agensi.

JYP menambahkan, "Ada kemungkinan ia akan menyesuaikan diri dengan kehidupan militernya dan mencari perawatan medis dari rumah sakit militer."

Seperti diketahui, pemilik nama asli Kim Min Jun tersebut pernah mengalami kecelakaan pada 10 Februari 2018. Pihak kepolisian menciduknya sekira pukul 07.00 KST di sekitar Stasiun Sinsa. Setelah diperiksa, polisi menemukan kadar alkohol sebesar 0,074 persen di darahnya.

Jun.K langsung menyesali perbuatannya tersebut. Kala itu, Jun. K menyebut apa yang terjadi padanya sebagai sebuah kebodohan.

“Sejak kejadian itu, setiap hari aku mengurung diri karena menyesal dan menyalahkan diri. Aku memang layak menerima kritikan demi kritikan karena perbuatanku. Namun aku bersyukur, masih ada orang yang mencintaiku di masa gelapku,” ungkap dia.

Kejadian tersebut, diakui pelantun Love Letter itu membawanya untuk mengevaluasi kembali masa awal kariernya. Jun.K mengatakan, "Melihat ke belakang, aku menyesali beberapa hal. Aku berharap dulu aku lebih bertanggung jawab dengan pekerjaan dan tindakanku. Andai aku memiliki etos kerja yang jauh lebih baik."

Kondisi itu, menurutnya, sempat membuatnya merasa malu saat harus tampil dalam tur solonya di Jepang, awal April silam. Namun Jun.K sekaligus merasa bersyukur bisa menghadiri konser tersebut dan meminta maaf secara langsung kepada penggemarnya.

(LID)