SEOUL - Kabar gembira bagi para ONCE! Hal ini lantaran, girl grup asuhan JYP Entertainment itu akan segera comeback pada Juli 2018. “TWICE sedang menggarap video musik (MV) mereka di Jepang. MV itu, sekaligus bagian dari comeback TWICE pada Juli mendatang," ungkap JYP Entertainment seperti dilansir dari Soompi, Kamis (7/6/2018).

Sayangnya belum banyak bocoran tentang tanggal, konsep, dan single andalan untuk proyek comeback Nayeon cs tersbut. “Detail tanggal perilisan proyek comeback itu akan kami umumkan selanjutnya, setelah nanti diputuskan (manajemen),” ungkap perwakilan JYP Entertainment.

Proyek comeback ini cukup menarik, mengingat TWICE baru saja merilis mini album ‘What is Love?’ pada 9 April 2018. Album tersebut merupakan mini album kelima TWICE yang diambil dari judul lagu dengan nama yang sama.

Lagu What is Love? yang ditulis oleh Park Jin Young, musisi sekaligus pendiri JYP Entertainment, bercerita tentang remaja perempuan yang belajar tentang cinta melalui buku, drama, dan film. Menariknya saat perdana dirilis, lagu What Is Love? sukses mendominasi sejumlah tangga musik online utama Korea.

Sementara video klip lagu itu ditonton 124,8 juta kali di YouTube. Album ‘What Is Love?’ berisi enam single: What Is Love?, Sweet Talker, Ho!, Dejavu, Say Yes, dan Stuck.

Selain mempersiapkan proyek comeback, personel TWICE juga disibukkan dengan konser ‘TWICE 2nd Tour: Twiceland Zone 2’. Kabar gembiranya, Indonesia menjadi salah satu negara yang bakal didatangi TWICE.

Pengumuman seat plan dan tiket telah dirilis Mecimapro selaku promotor pada 27 April 2018. Dalam keterangannya, organizer tersebut membanderol harga tiket konser perdana TWICE di Indonesia itu, mulai dari Rp1 juta. Sementara kategori tiket yang dijual mencakup: Green, Yellow, Purple, Blue, dan Pink.

Konser TWICE di Indonesia akan digelar di Hall 5 ICE BSD, Tangerang, pada 25 Agustus 2018.

(SIS)